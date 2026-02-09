Paolo Petrecca la sfangherà anche stavolta?

Lunedì mattina l’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi incontrerà il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, dopo le molte critiche ricevute per la sua telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Petrecca è stato contestato dal sindacato dei giornalisti della Rai, dai partiti di opposizione e in modo non ufficiale anche dalla redazione di Rai Sport: durante la telecronaca ha fatto errori marchiani e commenti ritenuti da molti inappropriati e non all’altezza dell’evento. Si parla di una sua possibile esclusione dalla telecronaca della cerimonia di chiusura, ma è anche vero che Petrecca è sopravvissuto per anni a errori e polemiche, grazie alla sua vicinanza al governo.

Petrecca era subentrato all’ultimo momento al commento della cerimonia al posto del vicedirettore Auro Bulbarelli, escluso dopo che per sbaglio aveva anticipato in conferenza stampa il ruolo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Erano stati proposti altri giornalisti per sostituirlo, ma Petrecca aveva insistito per condurre lui nonostante alcuni dirigenti gliel’avessero sconsigliato.

Commentare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi non è semplice. Servono molta preparazione e una certa padronanza dei tempi televisivi. Oltre a parlare in qualsiasi momento, senza lasciare spazio alle immagini e spesso parlando sopra gli altri due commentatori Paolo Genovesi e Stefania Belmondo, Paolo Petrecca ha confuso l’attrice Matilda De Angelis con la cantante Mariah Carey; ha scambiato la presidente del CIO Kirsty Coventry con la figlia del presidente Mattarella; non ha riconosciuto i campioni e le campionesse olimpiche della Nazionale di volley, ad eccezione di Paola Egonu; all’inizio della cerimonia ha anche chiamato San Siro «Stadio Olimpico».

Il commento di Petrecca è stato accompagnato da diversi luoghi comuni: ha detto che i brasiliani hanno la musica nel sangue, che gli spagnoli sono calienti, ha associato gli atleti africani ai riti voodoo. La squadra del Kazakistan è composta da solo quattro atleti, ma Petrecca l’ha presentata dicendo «sette dei quali nello sci di fondo».

Inoltre Petrecca ha completamente ignorato la presenza del cantante Ghali, mai nominato durante la cronaca. Nei giorni precedenti diversi esponenti della destra e del governo avevano criticato la scelta di invitare Ghali alla cerimonia, perlopiù per il fatto che è molto critico nei confronti di Israele.

PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva hanno chiesto la rimozione di Petrecca. «Le Olimpiadi sono un momento di massima responsabilità per il servizio pubblico. E invece la Rai ha offerto la sua peggiore versione: quella che conosciamo fin troppo bene, TeleMeloni», ha scritto il PD.

L’Usigrai, il principale sindacato dei giornalisti della Rai, ha definito la telecronaca del tutto inadeguata. Il sindacato ha scritto che autoassegnarsi un incarico e poi rivelarsi completamente inadatti a portarlo a termine «è solo l’ultima fallimentare iniziativa di un direttore sfiduciato dalla sua precedente testata e, nonostante questo, premiato dalla Rai in vista dell’importantissimo appuntamento olimpico affidandogli la guida di Rai Sport – dove è stato sfiduciato altre due volte».

Seguendo le logiche spartitorie che regolano le direzioni della Rai, nel 2021 Petrecca fu scelto da Giorgia Meloni – allora all’opposizione – per la direzione di RaiNews.

Negli anni successivi, Petrecca ha evitato di mandare in onda notizie che avrebbero messo in cattiva luce il governo di destra: nel 2023 Rai News non parlò dei fuori onda del giornalista di Mediaset Andrea Giambruno, allora compagno di Meloni, che faceva battute piuttosto pesanti e a sfondo sessuale a una collega.

Sempre nel 2023 RaiNews evitò servizi sulla “fermata straordinaria” imposta a un treno Frecciarossa per permettere al ministro Francesco Lollobrigida di arrivare in orario a un impegno istituzionale, visto che il treno era in forte ritardo. Dopo una sfiducia votata dai giornalisti di RaiNews, Petrecca è stato promosso a direttore di Rai Sport, dove però è stato contestato. Per due volte il piano editoriale presentato non è stato approvato dalla redazione.