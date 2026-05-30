È iniziata la chiusura dell’autostrada del Brennero, da Vipiteno fino in Austria

Alle 10:30 il tratto dell’autostrada del Brennero, l’A22, che va da Vipiteno in Alto Adige fino al passo del Brennero, al confine con l’Austria, è stato chiuso al traffico in vista della manifestazione ambientalista prevista nel pomeriggio in Austria. Il tratto sarà riaperto dopo le 20. Anche in Austria l’A13, l’autostrada che prosegue quella del Brennero in Tirolo, sarà chiusa fino alle 19 a tutti i mezzi fino al casello di Schönberg, distante circa 30 chilometri.

Nonostante le molte preoccupazioni per le possibili ripercussioni sul traffico, finora la situazione sembra essere più tranquilla del previsto. La comandante della polizia stradale di Bolzano Katia Grenga ha parlato all’ANSA di «estrema tranquillità». «Evidentemente hanno funzionato le informazioni preventive, gli automobilisti hanno deciso di anticipare o posticipare le partenze», ha aggiunto. Venerdì in effetti sono state segnalate lunghe code in Austria nel traffico diretto verso l’Italia.

Nel primo pomeriggio è prevista una marcia dei manifestanti sull’A13: protestano contro l’impatto del traffico dei moltissimi mezzi pesanti che percorrono ogni giorno quell’autostrada, e vorrebbero tutelare in particolare la salute di chi vive nella Wipptal, la valle a cavallo tra il Tirolo austriaco e l’Alto Adige. Diversi esponenti politici austriaci e altoatesini avevano criticato la manifestazione, sostenendo che avrebbe creato moltissimi problemi alla circolazione in un fine settimana in cui di solito si spostano molte persone per via del ponte del 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica in Italia.