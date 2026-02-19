È stato arrestato l’ex principe Andrea del Regno Unito

L’ex principe Andrea del Regno Unito è stato arrestato giovedì mattina nella sua casa di Norfolk, in Inghilterra. La polizia ha detto che è stato arrestato per «comportamenti illeciti in pubblico ufficio», senza entrare nel dettaglio. Nei giorni scorsi la polizia aveva fatto sapere che stava indagando su di lui per aver passato documenti governativi riservati al finanziere Jeffrey Epstein.

L’ex principe Andrea del Regno Unito, fratello dell’attuale re Carlo III, era stato privato dei titoli reali per via dei suoi legami con Epstein, che nel 2019 morì suicida nel carcere di Manhattan dove era detenuto per le moltissime accuse ricevute per abusi e sfruttamento sessuale. L’arresto di un fratello del re del Regno Unito è un fatto senza precedenti nella storia moderna del paese (mentre è capitato nell’antichità, ma in contesti di guerra civile).

Nel 2021 l’ex principe Andrea – che ora viene chiamato solo con il nome di battesimo Andrew Mountbatten-Windsor – era stato accusato da una donna, Virginia Giuffre, di averla costretta a fare sesso con lui in diverse occasioni, quando lei era minorenne (due anni prima Giuffre aveva denunciato anche Epstein). Nel 2022 i due fecero un accordo che permise ad Andrea di evitare il processo, in cambio di una cifra da versare a lei e alla sua associazione contro lo sfruttamento sessuale. Giuffre si è suicidata lo scorso aprile, a 41 anni. Nella sua autobiografia postuma racconta nel dettaglio il modo in cui fu adescata e quello che successe dopo.

Di recente Andrew Mountbatten-Windsor è stato accusato di sfruttamento sessuale anche da un’altra donna di cui non è stato reso noto il nome. L’avvocato della donna ha detto che quest’ultima era stata mandata da Epstein nel Regno Unito per avere rapporti sessuali con Andrea nella sua residenza appena fuori Londra. In base a quanto riferisce l’avvocato, la donna non è inglese e i fatti risalgono al 2010, quando lei aveva più o meno vent’anni. L’ex principe si è sempre detto innocente per tutte le accuse.

