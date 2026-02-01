C’è una nuova accusa di sfruttamento sessuale che riguarda l’ex principe Andrea del Regno Unito, fratello dell’attuale re Carlo III, a cui la famiglia reale britannica ha tolto i titoli reali per via dei suoi legami con il finanziere Jeffrey Epstein e degli scandali che lo coinvolgono. Una donna di cui non è stato reso noto il nome, tramite il suo avvocato, ha detto di essere stata mandata da Epstein nel Regno Unito per avere rapporti sessuali con Andrea nella sua residenza di Londra. In base a quanto riferisce l’avvocato, la donna non è inglese e i fatti risalgono al 2010, quando lei aveva più o meno vent’anni.

L’avvocato è lo statunitense Brad Edwards, e con il suo studio Edwards Henderson rappresenta oltre 200 vittime di abusi e sfruttamento sessuale da parte di Epstein, che nel 2019 morì suicida nel carcere di Manhattan dove era detenuto per le moltissime accuse ricevute. La BBC ha chiesto un commento all’ex principe, che ora viene chiamato solo con il nome di battesimo Andrew Mountbatten-Windsor, ma per ora non ha ricevuto risposte.

Andrea era già stato accusato nel 2021 da Virginia Giuffre, che aveva detto di essere stata costretta a fare sesso con l’ex principe in diverse occasioni, quando lei era minorenne (due anni prima aveva denunciato anche Epstein). Nel 2022 i due fecero un accordo che permise ad Andrea di evitare il processo, in cambio di una cifra da versare a lei e alla sua associazione contro lo sfruttamento sessuale. Giuffre si è suicidata lo scorso aprile, a 41 anni. Nella sua autobiografia postuma racconta nel dettaglio il modo in cui fu adescata e quello che successe dopo.

