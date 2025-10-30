Il principe Andrea del Regno Unito, da anni coinvolto in vari scandali, sarà privato dei suoi titoli reali

Giovedì la famiglia reale del Regno Unito ha comunicato di avere avviato la procedura per togliere i titoli reali al principe Andrea, fratello dell’attuale re Carlo: d’ora in poi sarà chiamato solo Andrew Mountbatten Windsor. Dovrà anche lasciare la sua attuale residenza, Royal Lodge, e trasferirsi in un’abitazione privata. Secondo BBC, andrà ad abitare nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk, una contea nell’est del paese.

Da anni la reputazione di Andrea è gravemente compromessa e motivo d’imbarazzo per la famiglia reale inglese. Si era molto parlato di lui e dei suoi legami con Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense che nel 2019 si suicidò in un carcere di Manhattan dove era detenuto per le moltissime accuse di sfruttamento sessuale. È stato coinvolto anche in altri scandali, riguardo alle sue finanze e a legami con una persona accusata di essere una spia cinese. La famiglia reale ha detto che ritiene necessaria questa decisione nonostante Andrea continui a respingere le accuse contro di lui.

Il 17 ottobre Andrea aveva anticipato che avrebbe rinunciato ai tuoi titoli. Aveva già smesso di usare l’appellativo His Royal Highness (cioè “sua altezza”) e anche di comparire agli eventi ufficiali della famiglia reale.