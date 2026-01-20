In Siria ci sono stati scontri intorno a due prigioni con miliziani dell’ISIS

Lunedì ci sono stati scontri intorno a due prigioni nel nord-est della Siria in cui sono detenuti migliaia di miliziani dell’ISIS: il governo siriano e i combattenti curdi delle Forze democratiche siriane (SDF) si sono accusati a vicenda di aver fatto uscire alcuni miliziani. La situazione è molto confusa, ma mostra la fragilità dell’accordo di cessate il fuoco raggiunto la scorsa settimana, che di fatto è una resa per i curdi.

Le prigioni (come gran parte del nord-est della Siria) sono state a lungo controllate dai curdi, ma in base all’accordo il loro controllo dovrebbe passare al governo centrale del presidente Ahmed al Sharaa. Lunedì il governo ha accusato le SDF di aver liberato dei prigionieri dal carcere della città di al Shaddadi, per sfruttare a loro favore l’instabilità che sarebbe seguita. Al contrario, le SDF hanno sostenuto che dei gruppi armati legati al governo (non meglio identificati) abbiano attaccato la prigione di al Shaddadi e anche quella di al Aqtan a Raqqa, la città che fino al 2017 era considerata la capitale dello Stato Islamico in Siria.

L’esercito ha confermato di stare cercando dei membri dell’ISIS usciti da al Shaddadi. Ha preso il controllo della città e ha imposto il coprifuoco. Non è chiaro quanti detenuti siano usciti: il ministero dell’Interno siriano ha detto che sono stati 120, di cui più di 80 sarebbero già stati ricatturati, ma è possibile che il numero sia più alto. Sui social circolano immagini presentate come se mostrassero la recente liberazione dei prigionieri, ma in realtà alcune sono vecchie o relative ad altri eventi.

Tra il 2014 e il 2019 lo Stato Islamico controllò diverse aree della Siria e dell’Iraq, attirando anche migliaia di combattenti stranieri. Le SDF lo combatterono e riuscirono ad assicurarsi una sostanziale autonomia nelle aree del nord-est siriano che controllavano. Dopo la sconfitta dell’ISIS nella regione, migliaia di miliziani e loro familiari furono arrestati e imprigionati nelle aree controllate dai curdi. Si stima che al momento i miliziani detenuti dai curdi siano circa 8mila, senza contare i loro familiari.

Molti curdi non si fidano del piano di al Sharaa per il cessate il fuoco, e temono per esempio che il governo possa essere poco efficace nel controllare le prigioni. L’eventuale liberazione dei miliziani dell’ISIS causerebbe enorme instabilità in un’area già molto difficile da governare.

Sarebbe un problema anche personale per il presidente siriano al Sharaa: in passato fu proprio lui a espandere la presenza dell’ISIS in Siria, ma poi si separò dal gruppo per avvicinarsi prima ad al Qaida e poi fondare un gruppo autonomo. Negli anni successivi al Sharaa ha assunto un atteggiamento sempre più pragmatico e si è costruito un’immagine da leader presentabile e istituzionale. L’ISIS nella sua propaganda lo ha soprannominato “la iena”, lo considera un traditore da eliminare e da quando è diventato presidente ha organizzato attentati per ucciderlo.

