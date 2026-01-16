La coppia più improbabile di Hollywood lo è sempre meno

Dopo aver ricevuto il premio come miglior attore protagonista per Marty Supreme ai Critics Choice Awards l’attore Timothée Chalamet ha ringraziato, tra gli altri, «la mia partner da tre anni» dicendo che non avrebbe potuto fare quello che ha fatto senza di lei. L’ha fatto di nuovo la settimana dopo, alla cerimonia dei Golden Globe in cui ha vinto lo stesso premio e le ha ripetuto «ti amo» prima di scendere dal palco.

La partner in questione è Kylie Jenner, famosa perché figlia minore della famiglia Kardashian-Jenner. Chalamet e Jenner hanno iniziato a frequentarsi nel 2023 ma la loro coppia è stata a lungo considerata troppo improbabile per essere presa sul serio. I ringraziamenti di Chalamet e il fatto che abbia sottolineato «da tre anni», uniti al fatto che i due compaiono sempre più spesso insieme agli eventi di Hollywood in un momento in cui lui è all’apice della sua carriera, stanno però costringendo molti a ricredersi.

Chalamet e Jenner hanno due immagini pubbliche molto diverse e apparentemente incompatibili. Chalamet, che ha 30 anni ed è l’attore più affermato della sua generazione, è diventato famoso soprattutto per ruoli che offrono un’immagine alternativa del classico attore hollywoodiano: più fragile, introspettiva e soprattutto lontana dai tradizionali modelli di virilità. Queste sue caratteristiche sono state poi spesso sfruttate anche nei film, che le hanno quindi rafforzate. Il ruolo che lo fece diventare famoso in tutto il mondo fu quello in Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, in cui interpreta un adolescente che si innamora di un ragazzo più grande.

Il suo fisico sottile e slanciato, il suo aspetto androgino e il suo abbigliamento a volte poco convenzionale hanno poi ulteriormente facilitato il trasferimento delle caratteristiche dei suoi personaggi alla sua immagine pubblica: quella dell’attore giovane e progressista, newyorkese ma dal portamento “europeo” – perché la famiglia paterna di Chalamet è francese – e impegnato in ruoli complessi.

L’immagine di Kylie Jenner è tutta un’altra cosa. Ha 28 anni, è californiana e viene dalla famiglia più famosa della televisione trash americana. La sua fama inizialmente si è legata soprattutto alle sue comparse nel reality show che dal 2007 segue le vicende della famiglia, Al passo con i Kardashian, ma si è poi distinta tra le sorelle per aver fondato l’azienda di trucchi Kylie Cosmetics ed essere finita brevemente sui giornali di tutto il mondo quando nel 2019 Forbes la definì la più giovane miliardaria “self-made” ad appena 21 anni.

Il titolo di Forbes poi venne ritirato e la famiglia Kardashian fu accusata di aver gonfiato il valore della sua azienda perché sembrasse più ricca di quello che era. Kylie Cosmetics è comunque da anni un’azienda di grande successo e profitto, e più di recente Jenner ha lanciato altri marchi, come quello di prodotti per la pelle Kylie Skin e quello di abbigliamento Khy. Oggi la sua fama è paragonabile a quella della sorella che più di tutte ha reso i Kardashian parte della cultura pop statunitense: Kim.

Con la sorellastra, Kylie condivide anche il fatto di essersi sottoposta a numerosi e vistosi interventi di chirurgia estetica negli anni, sui quali è diventata progressivamente più trasparente. Nel 2025, per esempio, è diventato virale un suo commento sotto il video di una fan in cui ha rivelato il tipo di protesi e il nome del medico a cui si era affidata per rifarsi il seno.

Della sfera privata di Jenner tuttavia non si conosce molto. Sebbene i suoi profili social siano molto attivi e lei mostri i propri outfit, pubblicizzi i suoi prodotti e compaia in altre pubblicità, è sempre stata la più riservata delle cinque sorelle e la meno presente nel reality show a loro dedicato. La gravidanza della sua prima figlia è stata annunciata pubblicamente solo quando la bambina era già nata, a febbraio del 2018. Anche di quella del suo secondo figlio, nato a febbraio del 2022, Jenner non aveva condiviso molto. Entrambi Jenner li ha avuti con il rapper Travis Scott.

La relazione tra Chalamet e Jenner è stata ufficializzata dai due a maggio dell’anno scorso, quando sono comparsi sul tappeto rosso dei David di Donatello, a Roma. In tre anni di relazione però nessuno dei due ha mai postato sui social foto in cui sono insieme, anche se proprio in occasione della vittoria del Golden Globe Chalamet ha caricato una foto del premio in cui si vede la mano di lei che lo tiene. Allo stesso modo con i giornalisti si sono sempre rifiutati di rispondere alle domande sulla loro relazione.

Negli ultimi anni, inoltre, l’immagine pubblica di entrambi sembra essere molto cambiata: l’aspetto fisico di Jenner appare un poco più naturale – ha ammesso anche in più occasioni di essersi pentita di alcuni dei suoi interventi estetici – e il suo stile nell’abbigliamento è diventato più elegante rispetto al passato, pur rimanendo molto audace.

Al contrario, Timothée Chalamet sembra si stia progressivamente allontanando da quell’immaginario di attore sofisticato con cui è cresciuto: si fa vedere alle partite di basket dei Knicks, una sua grande passione, indossando abiti e accessori più vicini all’estetica dello streetwear.

In occasione della prima di Marty Supreme, i due si sono presentati sul tappeto rosso con abiti coordinati di pelle arancione. La foto è diventata virale ed è stato fatto notare come questa scelta possa essere interpretata come un tentativo di accostarsi a coppie di Hollywood passate alla storia per i loro look coordinati e diventate “un’istituzione”, come Victoria e David Beckham, Brad Pitt e Jennifer Aniston, Britney Spears e Justin Timberlake.

In generale poi, va detto che i due non provengono da mondi così distanti: entrambi sono quelli che oggi si dicono “nepo babies”, cioè celebrità nate in famiglie di persone famose nel settore dello spettacolo. La madre di Chalamet è un’ex ballerina di Broadway, e lo zio e la zia sono entrambi registi e produttori. Chalamet ha frequentato una scuola esclusiva di arti performative a New York, e in passato aveva avuto relazioni con altre “nepo babies”, Lourdes Leon – una delle figlie di Madonna – e Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis.

I giornali americani e i fan sui social hanno sempre seguito in modo accanito ogni piccolo sviluppo e dettaglio delle loro apparizioni, ma fino a poco tempo fa la coppia non era mai stata celebrata, anzi: i commenti sotto le foto sui social erano sempre di presa in giro. Alcuni facevano notare come lei sembrasse molto più vecchia di lui, e che l’aspetto molto giovanile dell’attore lo facesse sembrare il terzo figlio di Jenner. Più in generale, le molte fan di Chalamet non concepivano come un attore così talentuoso e apparentemente sofisticato potesse aver scelto di stare con una sorella Kardashian–Jenner.

Le cose ultimamente sono un po’ cambiate, e i due sembrano effettivamente star lavorando per consolidare la propria immagine di coppia e la propria presenza pubblica dandosi un tono rispettabile. Dopo le cerimonie dei premi delle ultime settimane, sono girate molto sia sui social che sui giornali le foto dei due seduti al proprio tavolo che chiacchierano con altri attori e attrici giovani, e che si mostrano a loro agio e molto inseriti nell’ambiente.