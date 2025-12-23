La Corte Suprema ha dato torto a Trump sulla Guardia Nazionale a Chicago

Martedì la Corte Suprema degli Stati Uniti ha negato all’amministrazione del presidente Donald Trump l’autorizzazione a schierare la Guardia Nazionale a Chicago. È una decisione che potrebbe mettere in dubbio anche la possibilità di utilizzare i soldati nelle altre grandi città statunitensi ed è una delle prime sentenze della Corte Suprema a maggioranza conservatrice che va contro una decisione di Trump, in questo secondo mandato.

Nello specifico la Corte Suprema era chiamata a decidere sulla richiesta del Dipartimento di giustizia di revocare l’ordine di un giudice federale dell’Illinois che aveva bloccato l’impiego di centinaia di soldati della Guardia Nazionale a Chicago. Trump aveva mandato i soldati nonostante il parere contrario del governo locale dello stato. La Corte ha votato contro la richiesta, con una maggioranza di sei giudici contro tre.

La Guardia Nazionale è la principale forza di riservisti degli Stati Uniti: i suoi membri sono chiamati in base alla necessità, e di solito fanno altri mestieri. È un corpo organizzato su base statale, e le truppe sono comandate dai governatori dei singoli stati, che le usano quasi sempre come una sorta di protezione civile per gestire problemi di sicurezza o catastrofi naturali. Ma la legge prevede che in casi eccezionalmente gravi il presidente possa assumere il comando della Guardia Nazionale di uno stato, quando la sicurezza nazionale è in pericolo.

Negli scorsi mesi Trump ha usato questi poteri moltissime volte, con una frequenza e un’ampiezza mai viste prima, per inviare la Guardia Nazionale in una serie di città tutte governate dal Partito Democratico. Lo ha fatto non per rispondere a emergenze eccezionali, ma perlopiù per sostenere e proteggere gli agenti dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement, la polizia di frontiera) impegnati in retate contro immigrati senza documenti.

Vari giudici hanno bloccato quest’uso della Guardia Nazionale: nel caso dell’Illinois il contenzioso è arrivato alla Corte Suprema. Ha deciso che il governo federale non è stato in grado di provare che non fosse possibile mantenere l’ordine con le normali forze di polizia e sicurezza. Il verdetto è “preliminare e temporaneo”, perché potrebbe cambiare se l’amministrazione dovesse dimostrare la necessità dell’uso della Guardia Nazionale, ma al momento impedisce l’uso dei soldati a Chicago e potrebbe portare a nuovi ordini da giudici federali nella altre città in cui sono impiegati o sono stati impiegati, come Portland, Los Angeles e Washington.

