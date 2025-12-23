La Corte Suprema ha dato torto a Trump sulla Guardia Nazionale a Chicago
È una decisione che mette in dubbio l'uso dei soldati anche nelle altre città in cui l'amministrazione li ha impiegati
Martedì la Corte Suprema degli Stati Uniti ha negato all’amministrazione del presidente Donald Trump l’autorizzazione a schierare la Guardia Nazionale a Chicago. È una decisione che potrebbe mettere in dubbio anche la possibilità di utilizzare i soldati nelle altre grandi città statunitensi ed è una delle prime sentenze della Corte Suprema a maggioranza conservatrice che va contro una decisione di Trump, in questo secondo mandato.
Nello specifico la Corte Suprema era chiamata a decidere sulla richiesta del Dipartimento di giustizia di revocare l’ordine di un giudice federale dell’Illinois che aveva bloccato l’impiego di centinaia di soldati della Guardia Nazionale a Chicago. Trump aveva mandato i soldati nonostante il parere contrario del governo locale dello stato. La Corte ha votato contro la richiesta, con una maggioranza di sei giudici contro tre.
La Guardia Nazionale è la principale forza di riservisti degli Stati Uniti: i suoi membri sono chiamati in base alla necessità, e di solito fanno altri mestieri. È un corpo organizzato su base statale, e le truppe sono comandate dai governatori dei singoli stati, che le usano quasi sempre come una sorta di protezione civile per gestire problemi di sicurezza o catastrofi naturali. Ma la legge prevede che in casi eccezionalmente gravi il presidente possa assumere il comando della Guardia Nazionale di uno stato, quando la sicurezza nazionale è in pericolo.
Negli scorsi mesi Trump ha usato questi poteri moltissime volte, con una frequenza e un’ampiezza mai viste prima, per inviare la Guardia Nazionale in una serie di città tutte governate dal Partito Democratico. Lo ha fatto non per rispondere a emergenze eccezionali, ma perlopiù per sostenere e proteggere gli agenti dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement, la polizia di frontiera) impegnati in retate contro immigrati senza documenti.
Vari giudici hanno bloccato quest’uso della Guardia Nazionale: nel caso dell’Illinois il contenzioso è arrivato alla Corte Suprema. Ha deciso che il governo federale non è stato in grado di provare che non fosse possibile mantenere l’ordine con le normali forze di polizia e sicurezza. Il verdetto è “preliminare e temporaneo”, perché potrebbe cambiare se l’amministrazione dovesse dimostrare la necessità dell’uso della Guardia Nazionale, ma al momento impedisce l’uso dei soldati a Chicago e potrebbe portare a nuovi ordini da giudici federali nella altre città in cui sono impiegati o sono stati impiegati, come Portland, Los Angeles e Washington.
