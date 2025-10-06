Una giudice federale ha bloccato la decisione di Donald Trump di inviare la Guardia Nazionale in Oregon

Domenica una giudice federale, Karin Immergut, ha bloccato temporaneamente la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di inviare la Guardia Nazionale nell’Oregon, accogliendo il ricorso presentato dallo Stato. La Guardia Nazionale è il principale corpo di riservisti dell’esercito statunitense, e viene impiegata solitamente per la gestione dei disastri naturali o di gravi disordini. È organizzata in unità suddivise per ciascuno Stato: sabato la giudice aveva bloccato l’invio della Guardia Nazionale dell’Oregon a Portland, la più grande città dello Stato, ma Trump aveva provato ad aggirare il divieto inviando in Oregon truppe della Guardia Nazionale provenienti da altri Stati.

Secondo Trump il dispiegamento di truppe sarebbe necessario per proteggere gli agenti dell’ICE (l’agenzia del governo federale per il controllo dell’immigrazione) dalle proteste che in alcuni casi hanno bloccato le loro operazioni e l’arresto di persone sospettate di essere immigrati irregolari. Ma secondo la giudice Immergut l’idea di Trump secondo cui la situazione a Portland sarebbe così grave da richiedere l’invio di militari in città sarebbe «semplicemente slegata dai fatti».