Trump ha autorizzato l’invio della Guardia Nazionale anche a Chicago

Il presidente statunitense Donald Trump ha autorizzato l’invio di 300 soldati della Guardia Nazionale (il principale corpo di riservisti dell’esercito) anche a Chicago, in Illinois. Trump ha motivato la decisione citando le violente proteste organizzate in città contro le operazioni degli agenti federali per arrestare ed espellere gli immigrati irregolari, e in generale contro le politiche anti-immigrazione del governo. Sabato gli agenti dell’ICE, l’agenzia federale responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell’immigrazione, avevano sparato contro una donna armata che aveva provato a condurre la sua automobile contro di loro (la donna è stata ferita ma è sopravvissuta).

Trump aveva parlato della presunta necessità di inviare la Guardia Nazionale a Chicago già a inizio settembre, ma poi non aveva mai dato seguito agli annunci. Ora l’autorizzazione è stata annunciata dalla portavoce della Casa Bianca Abigail Jackson. Non è stato specificato quando i soldati arriveranno in città. Il loro compito sarà proteggere gli edifici e il personale delle agenzie federali.

Chicago è la terza città più grande del paese, ed è la quinta in cui Trump invia la Guardia Nazionale nel corso del suo secondo mandato, dopo Los Angeles, Washington, Memphis e Portland, tutte governate dai Democratici. Sono decisioni molto inusuali, dato che di solito la Guardia Nazionale viene mobilitata solo in caso di gravi disordini o disastri naturali. Normalmente inoltre l’intervento dei soldati viene chiesto dai governatori degli stati coinvolti, mentre Trump ha sempre deciso in modo autonomo.

L’invio della Guardia Nazionale nelle città statunitensi è al centro di vari processi, e rientra in un più ampio tentativo di Trump di forzare i propri poteri ed espandere il ruolo dell’esercito negli Stati Uniti.

