Trump schiererà la Guardia Nazionale anche a Memphis

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un provvedimento per l’invio della Guardia Nazionale anche a Memphis, nel Tennessee, per contrastare la criminalità. La Guardia Nazionale è la principale forza di riservisti dell’esercito statunitense: Trump l’aveva già inviata a Washington, la capitale del paese, in una contestata operazione che anche in quel caso aveva definito di contrasto alla criminalità e di tutela dell’ordine pubblico: nei fatti queste operazioni rispondono più che altro alla sua volontà di espandere i poteri della presidenza.

Nel provvedimento firmato da Trump lunedì non ci sono dettagli su quando i soldati verranno inviati a Memphis e cosa dovrebbero fare esattamente: si sa solo che opereranno insieme alla polizia locale e a varie agenzie di sicurezza federali, tra cui l’FBI e l’Agenzia per l’immigrazione e le dogane (ICE) (questi schieramenti di forze dell’ordine vengono presentati da Trump anche come un modo per tutelare il paese dai rischi dell’immigrazione irregolare). A Memphis la criminalità è in calo da anni, ma come in altre città statunitensi ci sono ancora moltissimi omicidi compiuti con arma da fuoco.