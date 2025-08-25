A Washington la Guardia Nazionale gira armata

A partire da domenica sera a Washington i soldati della Guardia Nazionale hanno iniziato a portare pistole alla fondina e in casi più rari fucili, seguendo l’ordine dato dal segretario della Difesa Pete Hegseth che nel fine settimana aveva «consentito l’uso della forza solo come ultima risorsa e unicamente in risposta a una imminente minaccia di morte o di gravi danni fisici». È una novità rilevante per la contestata operazione anticriminalità voluta dal presidente Donald Trump nella capitale statunitense, perché in precedenza l’indicazione era stata che i soldati avrebbero operato senza armi.

Attualmente a Washington ci sono circa 2.200 soldati della Guardia Nazionale, di cui 900 provenienti dal territorio della capitale (il Distretto di Columbia, da cui l’abbreviazione D.C.) e gli altri inviati da altri stati: Louisiana, Mississippi, Ohio, South Carolina, Tennessee e West Virginia. Questo perché la Guardia Nazionale è gestita a livello dei singoli stati.

I soldati avevano cominciato a pattugliare Washington due settimane fa, quando Trump aveva sostenuto che nella città fosse in corso un’emergenza legata alla criminalità e che fosse necessario impiegare le forze militari per sedarla. La Guardia Nazionale è il più grande corpo di riservisti degli Stati Uniti, e di solito è impiegato per rispondere a catastrofi naturali o a gravi violazioni dell’ordine pubblico.

A Washington però l’emergenza criminalità non esiste: complessivamente il numero di reati violenti (tra cui omicidi, stupri e rapine) è in netto calo da decenni e il 2024 è stato l’anno con i minori livelli di criminalità negli ultimi trent’anni. L’impiego della Guardia Nazionale a Washington (e prima a Los Angeles) è stato condannato come un modo per espandere il ruolo delle forze armate e usarle per gestire con la forza questioni politiche interne.

La missione della Guardia Nazionale a Washington è ancora piuttosto vaga. Attualmente si sta occupando di pattugliare le strade e di piccole contravvenzioni o atti di criminalità minore. Negli scorsi giorni il governo ha citato due interventi della Guardia per dimostrarne l’efficacia: un caso in cui i soldati hanno aiutato un poliziotto che era stato aggredito e uno in cui sono intervenuti contro un uomo che brandiva un coltello a una stazione della metropolitana. Nei prossimi giorni è previsto che i soldati vengano usati per compiti come pattugliare le fermate dei mezzi pubblici, anche in vista della riapertura delle scuole dopo la pausa estiva.

La Guardia Nazionale, peraltro, al momento sta pattugliando quasi esclusivamente il centro di Washington, cioè la zona più ricca, sicura e dove la criminalità è meno presente. È anche la zona dove ci sono più turisti, fotografi e giornalisti.