Negli Stati Uniti i governatori Repubblicani di cinque stati manderanno soldati della Guardia Nazionale a Washington D.C.

Sono cinque gli stati governati dai Repubblicani che manderanno i soldati della Guardia Nazionale a Washington D.C., nell’ambito della campagna del presidente statunitense Donald Trump per ridurre la criminalità nella città. Secondo il presidente i livelli di crimine sarebbero eccessivi e pericolosi, e rovinerebbero l’immagine della capitale e di tutto il paese. È una cosa smentita dai dati: complessivamente il numero di reati violenti (tra cui omicidi, stupri e rapine) è in netto calo da decenni e il 2024 è stato l’anno con i minori livelli di criminalità negli ultimi trent’anni.

La Guardia Nazionale è la principale forza di riservisti dell’esercito statunitense. Gli ultimi stati che hanno deciso di inviare dei militari, lunedì, sono Mississippi e Louisiana, che si sono uniti ad altri tre che lo avevano detto in precedenza: Ohio, West Virginia e Carolina del Sud. In totale i cinque stati invieranno a Washington circa 1000 soldati oltre agli 800 che, secondo le dichiarazioni di Trump, sarebbero già presenti in città. Secondo il governatore della Louisiana Jeff Landry i soldati saranno impiegati per proteggere edifici federali, monumenti nazionali e altre proprietà del governo.