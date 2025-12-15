Scandicci ha vinto il Mondiale per club femminile di pallavolo

La Savino Del Bene Scandicci ha battuto con il punteggio di 3 set a 1 (30-28, 25-19, 21-25, 25-23) la Prosecco DOC Imoco Conegliano e ha vinto il Mondiale per club femminile di pallavolo per la prima volta nella sua storia. Il Mondiale per club è il torneo a cui partecipano le squadre vincitrici (e alcune finaliste) delle principali competizioni continentali per club: era la prima volta che due squadre italiane si affrontavano in finale.

Conegliano aveva vinto 3 delle ultime 5 edizioni ed era considerata favorita anche per questa finale, ma Scandicci ha giocato una partita di altissimo livello e vinto con merito. Il primo set soprattutto è stato spettacolare: Conegliano è andata in vantaggio sul 24-21, ma ha poi subìto la rimonta di Scandicci e ha perso 30-28 ai vantaggi. Scandicci ha poi vinto in modo piuttosto netto il secondo set e, dopo aver perso il terzo, ha vinto il quarto per 25-23, con l’ultimo punto segnato da Caterina Bosetti.

Per Scandicci l’opposta italiana Kate Antropova è stata la miglior marcatrice con 25 punti (e ha vinto il premio di miglior giocatrice del torneo), la schiacciatrice statunitense Avery Skinner ne ha fatti 18 e la centrale italiana Linda Nwakalor 14, con 5 muri-punto. È il terzo trofeo nella storia di Scandicci, dopo una Coppa CEV e una Challenge Cup; nel corso del Mondiale per club, che si è giocato in Brasile, ha perso un solo set in cinque partite, quello in finale contro Conegliano. Per le venete, che da anni dominano la pallavolo italiana, europea e mondiale, è la seconda finale persa quest’anno, dopo quella di Supercoppa italiana contro Milano.