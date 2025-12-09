Un altro Mondiale di pallavolo con l’Italia favorita

Comincia oggi, martedì 9 dicembre, a San Paolo (in Brasile) il Mondiale per club femminile di pallavolo. Al torneo partecipano le squadre vincitrici (e alcune seconde classificate) delle principali competizioni continentali per club: su 8 ce ne sono 2 italiane, la Prosecco DOC Imoco Conegliano e la Savino Del Bene Scandicci, rispettivamente vincitrice e finalista dell’ultima Champions League.

Conegliano, considerata da molti la miglior squadra al mondo, ci arriva da favorita e da squadra campione in carica. Scandicci invece è all’esordio, ma è comunque tra le squadre più quotate. Le squadre sono divise in due gironi da 4 e giocheranno le loro tre partite martedì, mercoledì e giovedì; le prime due classificate andranno alle semifinali, che si giocheranno sabato. Domenica 14 dicembre alle 20:30 (ora italiana) ci sarà la finale, alla quale potrebbero anche arrivare entrambe le squadre italiane.

Il Mondiale per club è un torneo particolare perché ci giocano squadre che non si affrontano in nessun altro contesto, e che propone quindi un confronto tra stili di gioco molto diversi. Alla fine comunque vincono quasi sempre le squadre europee, in genere più ricche e attrezzate: su 17 edizioni hanno ottenuto 14 successi. Le uniche eccezioni furono le vittorie di tre squadre brasiliane (tra le quali l’Osasco, una delle partecipanti di quest’anno, nel 2012). Le vittorie del Rabita Baku (Azerbaijan) e della Dinamo Kazan (Russia) sono considerate invece “europee” in quanto le squadre giocano le competizioni della CEV, la federazione europea.

Conegliano esordirà martedì alle 17:30 contro le Orlando Valkyries, la squadra che quest’anno ha vinto la Major League Volleyball, un nuovo campionato professionistico statunitense (e che per qualificarsi al Mondiale per club ha ricevuto una wild card, cioè in sostanza è stata invitata). Le altre due squadre del girone sono la brasiliana Praia Clube e l’egiziana Zamalek, vincitrici del torneo sudamericano e di quello africano. Le partite di Conegliano sono tutte già sold out, anche grazie alla presenza (tra le tante giocatrici fenomenali) della brasiliana Gabi Guimaraes. La novità di quest’anno nella squadra veneta è la ventitreenne schiacciatrice Fatoumatta Sillah, slovena di origini gambiane, che si è già fatta notare nella prima parte di stagione. Conegliano ha vinto tre delle ultime cinque edizioni del Mondiale per club, l’ultima senza perdere nemmeno un set in cinque partite giocate.

Scandicci giocherà la prima partita martedì sera alle 21 contro la squadra kazaka Zhetysu, vincitrice della Champions League asiatica. Le altre due avversarie del girone saranno l’Osasco, squadra della regione di San Paolo (qualificata come organizzatrice), e la peruviana Alianza Lima, seconda classificata all’ultimo campionato sudamericano.

In questo momento Scandicci è seconda in Serie A, dove ha vinto 12 partite su 14 (Conegliano le ha vinte tutte). Negli ultimi anni è diventata una delle migliori squadre in Europa, forte soprattutto sulla diagonale palleggiatrice-opposta, formata dalla quarantunenne serba Maja Ognjenovic e dalla ventiduenne della Nazionale italiana Ekaterina Antropova.

Per arrivare ad affrontarsi in quella che sarebbe la prima finale tra due squadre italiane, Conegliano e Scandicci dovrebbero vincere i propri gironi (o arrivare entrambe seconde) e poi superare le semifinali. In Italia il Mondiale per club viene trasmesso in streaming da DAZN e dalla piattaforma VBTV.