I video e le foto dei festeggiamenti a New York per la vittoria dei Knicks

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Sabato sera i New York Knicks hanno vinto l’NBA per la prima volta dopo 53 anni. La partita contro i San Antonio Spurs si è giocata in Texas, ma migliaia di persone si erano radunate nel pieno centro di Manhattan per guardarla insieme. Subito dopo la vittoria ci sono stati estesi festeggiamenti fuori dal Madison Square Garden, a Times Square e in molte altre zone della città.

Sulla 6th Avenue ci sono stati fuochi d’artificio.

Gruppi di tifosi hanno bloccato temporaneamente la 10th Avenue e la Avenue A, nell’East Village. C’è chi si è arrampicato sulle scale antincendio e sui pali della luce per esultare. Sui social circolano video in cui si vedono le persone affacciate alle finestre per assistere alla festa.

Sulla 42esima strada, vicino a Times Square, alcune persone hanno sfondato la parte anteriore di uno scuolabus e ci si sono arrampicate sopra. La polizia ha bloccato l’ingresso di una grossa stazione degli autobus a lunga percorrenza nella zona, la Port Authority Bus Terminal.

Nel video qui sotto ci sono i tifosi che intonano tutti insieme Empire State of Mind di Jay-Z e Alicia Keys, un brano che celebra la città di New York uscito nel 2009 e diventato una hit.

A Prospect Heights, a Brooklyn, gruppi di persone sono saliti sopra un camion giallo dell’azienda di consegne DHL, mentre dagli altoparlanti risuonava la canzone New York, New York di Frank Sinatra a gran volume.

Tra i tifosi è stato visto anche l’attore Timothée Chalamet, originario di New York: era in metropolitana, indossava la maglietta dei Knicks ed era in lacrime. Ci ha scherzato su.