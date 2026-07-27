Andrea Pirlo non sarà l’allenatore della Nazionale

Caricamento player

Lunedì mattina Andrea Pirlo ha fatto sapere di «non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana» maschile di calcio. Per giorni la sua nomina come prossimo allenatore dell’Italia era stata data come praticamente certa dai principali media e giornalisti sportivi, sebbene non fosse ancora stata ufficializzata. Sabato però si era molto parlato del fatto che Pirlo abbia un contratto di sponsorizzazione con Fonbet, una società di scommesse sportive russa. Lo stesso Pirlo ha fatto intendere che è questo il motivo per cui alla fine non sarà allenatore della Nazionale.

A Pirlo è stato contestato sia di promuovere un marchio di scommesse, cosa che in realtà è estremamente comune nel calcio, sia soprattutto di promuovere un’azienda russa. Pirlo, infatti, è “global ambassador” di Fonbet, che è il principale bookmaker russo. Secondo i media italiani, la ragione è che tra i principali azionisti della società c’è Sergey Lomakin, oligarca russo e presidente e proprietario dello United FC, la squadra del campionato degli Emirati Arabi Uniti che Pirlo allena.

A fine maggio Pirlo era stato a Mosca con l’ex calciatore Marco Materazzi per assistere alla finale della Coppa di Russia e partecipare a una giornata di festeggiamenti e partite amichevoli organizzata da Fonbet. I due avevano posato per fotografie ufficiali, scattato selfie e firmato autografi, proprio nei giorni in cui la Russia conduceva uno dei peggiori bombardamenti su Kiev dall’inizio della guerra. Pirlo e Materazzi erano stati criticati per essersi prestati a un evento simile, durante il quale si era esibito tra gli altri anche il cantante Shaman, aperto sostenitore e autore di popolari canzoni propagandistiche in difesa dell’invasione dell’Ucraina.

Fonbet stessa è nota per avere legami con il regime di Putin, e dopo l’invasione russa dell’Ucraina i club di calcio europei con cui era in affari, tra cui il Milan, avevano interrotto i rapporti. Attualmente sul sito sono ancora presenti pubblicità di sconti e promozioni con le fotografie di Pirlo.

Pirlo è stato il più forte centrocampista italiano degli ultimi decenni, giocando per anni nel Milan e nella Juventus e vincendo tutto quello che poteva vincere, compresi i Mondiali con la Nazionale del 2006. Come allenatore esordì nel 2020 nella Juventus, dove rimase soltanto una stagione, la prima in cui la sua ex squadra non vinse il campionato dopo 9 anni consecutivi. Fu esonerato e andò ad allenare prima la squadra turca del Fatih Karagümrük, poi la Sampdoria in Serie B (fu esonerato anche lì) e infine lo United FC nella seconda divisione emiratina.

La possibile nomina di Pirlo, voluta soprattutto da Paolo Maldini, direttore tecnico, era però stata parecchio criticata. La sua esperienza da allenatore è appunto poca e di scarso successo, mentre la Nazionale, che arriva dalla terza mancata qualificazione ai Mondiali consecutiva, avrebbe bisogno di un profondo rinnovamento e di una guida particolarmente illuminata e capace.