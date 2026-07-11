Paolo Maldini sarà il nuovo capo della nazionale maschile di calcio

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Il famosissimo ex calciatore Paolo Maldini sarà il nuovo direttore tecnico della Nazionale maschile di calcio: in pratica, il principale responsabile della sua gestione. Lo ha annunciato Giovanni Malagò, che da qualche settimana è il nuovo presidente della federazione che gestisce il calcio italiano, dopo che il suo precedessore Giuseppe Gravina si era dimesso per via dell’ennesima mancata qualificazione ai Mondiali.

Il primo compito di Maldini sarà ricostruire la squadra dopo anni piuttosto deludenti: per prima cosa dovrà scegliere l’allenatore, che manca ormai da aprile dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso.

Maldini ha 58 anni, è stato uno dei difensori più forti nella storia del calcio, e dopo avere smesso ha avuto una breve carriera da dirigente nell’unica squadra in cui aveva giocato, cioè il Milan. Nel 2022 proprio sotto la sua gestione il Milan aveva vinto lo scudetto, l’ultimo finora. L’anno successivo, dopo una stagione così così, Maldini era stato licenziato dal presidente Gerry Cardinale.

Maldini aveva fatto capire più volte che in Italia avrebbe accettato di lavorare soltanto nelle due squadre in cui ha giocato: il Milan e la Nazionale.

Malagò ha anche annunciato che fra i collaboratori di Maldini nel suo nuovo ruolo ci sarà anche l’ex calciatore e dirigente Leonardo, che aveva voluto Maldini al Milan come dirigente nel 2018.