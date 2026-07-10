Francia-Spagna è la prima semifinale dei Mondiali

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La Spagna ha battuto per 2-1 il Belgio nel secondo quarto di finale dei Mondiali maschili di calcio: giocherà contro la Francia nella semifinale di Dallas, in Texas, il 14 luglio (decisamente non un giorno qualsiasi, per la Francia). La Francia si è guadagnata la semifinale dopo aver battuto, in modo netto e addirittura travolgente il forte Marocco.

Il primo tempo di Spagna-Belgio, giocata la sera di venerdì 10 luglio, era stato un po’ bloccato all’inizio, ma poi si era fatto un po’ più vivace. La Spagna era andata sul momentaneo 1-0 dopo mezz’ora, con un gol dal limite dell’area piccola di Fabián Ruiz, centrocampista del Paris Saint-Germain.

Ma nel finale del primo tempo il Belgio aveva ripreso coraggio e si era fatto vedere più spesso nella metà campo difesa dalla Spagna, segnando poco prima dell’intervallo il gol dell’1-1 con Charles De Ketelaere, al suo terzo gol in questi Mondiali (tanti quanti ne ha segnato nella scorsa stagione in Serie A con l’Atalanta).

È stato il primo gol subìto dalla Spagna in questi Mondiali. Il suo portiere Unai Simon ai Mondiali non prendeva gol da 650 minuti, un record.

Nel secondo tempo la Spagna ha giocato meglio del Belgio e creato più occasioni, riuscendo a segnare all’88esimo con il centrocampista Mikel Merino, che era entrato in campo due minuti prima al posto di Dani Olmo, uno dei giocatori più rappresentativi della Spagna. Il gol è arrivato dopo che il portiere belga Senne Lammens, entrato a metà secondo tempo per sostituire l’infortunato Thibaut Courtois, non è riuscito a trattenere un tiro.

Merino aveva già segnato al 91esimo minuto il gol dell’1-0 con cui agli ottavi di finale la Spagna aveva eliminato il Portogallo. Anche in quel caso entrando pochi minuti prima, al termine di una partita in cui la Spagna aveva giocato meglio, seppur non in modo particolarmente spettacolare.

L’altra semifinale, che si giocherà il 15 luglio ad Atlanta, sarà tra le vincenti dei due restanti quarti di finale: Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera.

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