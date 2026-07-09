Tadej Pogacar ha stravinto la sesta tappa del Tour de France

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Nella sesta tappa del Tour de France, la corsa ciclistica più importante al mondo, il ciclista sloveno Tadej Pogacar ha attaccato quando mancavano circa 43 chilometri al traguardo e ha stravinto. Pogacar ha staccato tutti i suoi rivali sulla salita del Tourmalet, una delle più difficili e storiche del Tour de France, per poi incrementare il suo vantaggio sulla successiva discesa e sulla salita finale con arrivo a Gavarnie-Gèdre, sui Pirenei, la catena montuosa che sta tra Francia e Spagna. È la sua 23esima vittoria di tappa al Tour de France, una corsa di cui ha vinto quattro volte la classifica generale.

Sulla cima del Tourmalet, Pogacar aveva circa 30 secondi di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard, il suo avversario più forte anche per questo Tour de France e l’unico che, ormai qualche anno fa, è riuscito a batterlo nella classifica generale del Tour. Al traguardo il distacco di Pogacar su Vingegaard, secondo di tappa, è diventato di 2 minuti e 38 secondi.

Terzo è arrivato il compagno di squadra di Pogacar Isaac Del Toro, tre minuti dopo, in un gruppetto con altri ciclisti molto forti e che possono arrivare sul podio finale, tra cui Remco Evenepoel, Paul Seixas, Florian Lipowitz e Juan Ayuso. In classifica generale Pogacar ha ora 2 minuti e 42 secondi di vantaggio su Vingegaard, e più di tre minuti su tutti gli altri.

È stata, insomma, l’ennesima dimostrazione del dominio di Pogacar. In questa edizione del Tour aveva già vinto una tappa (la terza, con arrivo in salita a Les Angles) e vestito la maglia gialla, simbolo del primato in classifica generale. Pogacar è riuscito a fare la differenza anche grazie alla sua squadra, la UAE Team Emirates – XRG, che sulla salita del Tourmalet ha aumentato decisamente il ritmo. Prima Tim Wellens, Felix Grossschartner e Brandon McNulty, infine Adam Yates e Isaac Del Toro, hanno mantenuto un’andatura molto elevata e gli avversari di Pogacar erano già al limite delle proprie possibilità, quando poi Pogacar ha attaccato.

Il norvegese Torstein Traeen, che alla partenza da Pau vestiva la maglia gialla, è caduto nella discesa del Tourmalet e si è fatto molto male. È arrivato sul traguardo con mezz’ora di ritardo, dolorante, e ovviamente ha perso la maglia gialla.