Eravamo giovani, eravamo felici

Vent’anni fa, il 9 luglio del 2006, l’Italia vinceva i Mondiali maschili di calcio, battendo in finale la Francia ai rigori, dopo aver battuto in semifinale la Germania ai supplementari. Fu una vittoria per certi versi inaspettata, visto che arrivò in un’estate di grossi scandali per il calcio italiano, e fu anche molto festeggiata: nelle piazze, per le strade. Ancora non sapevamo che per la Nazionale italiana quella contro la Francia sarebbe stata l’ultima vittoria in una partita a eliminazione diretta dei Mondiali, perlomeno fino al 2030.