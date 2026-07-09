Mancano otto partite

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Oggi iniziano i quarti di finale dei Mondiali di calcio: significa che restano solo otto partite, otto squadre e dieci giorni alla fine. Anche se finora avete evitato i meme su Mbappé, la Viking Row e Wonderwall, non desiderate la maglietta di nessuna nazionale e non avete idea di chi sia Vozinha, potreste iniziare a cedere e volervi godere un po’ l’atmosfera.

Per aiutarvi c’è anche Post Partita, la nostra newsletter sui Mondiali: arriva ogni mattina con i risultati delle partite e in più aneddoti, storie, curiosità e tutte le cose che rendono l’evento gustoso anche per chi il calcio di solito non lo segue. Ne usciranno ancora 12 numeri, di seguito trovate quello di stamattina e se volete ricevere anche quello di domani potete iscrivervi qui. Come l’Argentina quando stava perdendo 2-0 a un quarto d’ora dalla fine: siete ancora in tempo!

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Questi Mondiali erano iniziati l’11 giugno con 48 squadre, 12 gironi e la prospettiva di un torneo molto lungo, estenuante, forse pure un po’ noioso, quasi certamente meno selettivo di un tempo.

Ora che si sono già giocate 96 partite e 40 partecipanti sono state eliminate possiamo confermare che sì, fin qui sono stati Mondiali estenuanti. Ma soprattutto per chi da questa parte del mondo – e da questa parte della tastiera – ha fatto le ore piccole per non perdersi nemmeno una partita. Parlando invece solo di calcio giocato, sono stati molto divertenti. Merito di squadre che si sono rivelate più forti di quello che si credeva (Capo Verde), dei tantissimi gol (280), molti dei quali arrivati dopo il 90° minuto, quindi nel recupero o ai supplementari.

In questa edizione PER ORA quelli segnati nei minuti di recupero sono 32, più che in ogni altra, e molti pure decisivi. Per i romantici, gli smemorati e i nuovi arrivati, Sky Sport ha raccolto i più memorabili.

Se invece volete capire perché si segni così tanto, quale squadra ha segnato più di quanto avrebbe meritato, quale ha fatto più tiri, tiri in porta o possesso palla, ne abbiamo parlato qui. Se non avete tempo di leggerlo, possiamo riassumerlo così: i migliori attaccanti al mondo si stanno confermando i migliori attaccanti al mondo, ci sono più autogol del solito, le partite hanno più minuti di recupero per via dei due hydration break, e l’altezza sembra in effetti contare, nel calcio.

Sono rimaste 8 squadre, e mancano solo 8 partite (i quattro quarti di finale, le due semifinali, la finale 3°/4° posto e la finale).

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