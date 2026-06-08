Le magliette dei Mondiali di calcio

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Mancano ormai tre giorni all’inizio dei Mondiali di calcio, che cominceranno l’11 giugno in Messico e si giocheranno anche in Canada e negli Stati Uniti. Per la prima volta parteciperanno 48 squadre, ciascuna delle quali porta ai Mondiali almeno due magliette diverse; alcune hanno anche una terza maglia, che qui non abbiamo incluso per non sforare le 100 foto.

Adidas, Nike e Puma sono gli sponsor tecnici più diffusi, con rispettivamente 14, 12 e 11 nazionali; 2 sono state fatte da Kelme, le rimanenti 9 da 9 brand diversi. Se l’Italia si fosse qualificata ai Mondiali avrebbe giocato con questa maglia, fatta da Adidas.