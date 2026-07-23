I Mondiali in tre continenti

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I Mondiali maschili di calcio del 2030 saranno in Marocco, Portogallo e Spagna, con tre partite inaugurali in Argentina, Uruguay e Paraguay per celebrare il centenario della prima edizione dei Mondiali, nel 1930 in Uruguay. Si sa dal 2023, ma quasi tutto il resto ancora deve essere deciso. Non si sa in quale stadio di quale paese si giocherà la finale, e nemmeno se ai Mondiali del 2030 ci saranno 48 squadre o addirittura 64.

Inizialmente si erano candidati Spagna e Portogallo. Il Marocco, che in passato aveva provato più volte a ospitare i Mondiali senza mai riuscirci, si è aggiunto dopo. Le partite nei tre paesi sudamericani sono invece state volute dalla FIFA, che governa il calcio globale e organizza i Mondiali, per evitare che una possibile candidatura dei paesi sudamericani facesse troppa concorrenza a quella di Spagna, Portogallo e Marocco, oltre che per essere più libera di assegnare all’Arabia Saudita i Mondiali del 2034.

Le tre partite in Sudamerica saranno l’8 e il 9 giugno, quando laggiù è inverno. Quella in Uruguay sarà nello Stadio del Centenario di Montevideo, che ospitò la finale del 1930, vinta dall’Uruguay contro l’Argentina. La finale del 2030 sarà il 21 luglio.

Le sei squadre impegnate nelle partite in Sudamerica si sposteranno poi nell’emisfero nord. Non si sa quali stadi ospiteranno le partite, ma si sa che saranno 11 in Spagna, 6 in Marocco e 3 in Portogallo. Nemmeno si sa in quale paese sarà la finale: la Spagna la vorrebbe al Santiago Bernabeu di Madrid; il Marocco nello stadio da 115mila posti che sta costruendo vicino a Casablanca, e che diventerà il terzo più grande al mondo.

Le sei nazionali dei paesi che ospiteranno almeno una partita sono già qualificate di diritto: per garantire, per esempio, che a giocare l’unica partita in Paraguay sia la nazionale del Paraguay.

C’è inoltre da capire se sarà mantenuto il formato a 48 squadre, introdotto per la prima volta ai Mondiali del 2026, o se addirittura le squadre saranno 64. Lo vorrebbe Gianni Infantino, il presidente della FIFA, e non dispiacerebbe a molte confederazioni continentali le cui nazionali avrebbero maggiori possibilità di qualificarsi per i Mondiali. Le squadre erano state 32 dal 1998 al 2022, fino al 1994 erano 24, fino al 1978 erano 16 e nella prima edizione del 1930 solo 13.

L’idea delle 64 squadre piace per esempio alla CONMEBOL, la confederazione sudamericana, che così potrebbe forse anche ottenere di ospitare più di tre partite. La proposta non piace invece all’UEFA, la confederazione europea, alla quale in genere non piace quasi nulla di quel che fa o propone la FIFA.

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Dal punto di vista pratico, avere 64 squadre permetterebbe di dividere le squadre in 16 gironi, con le due migliori di ognuno qualificate per i sedicesimi di finale, per un totale di 128 partite (agli ultimi Mondiali sono state 104, fino al 2022 erano state 64).

In base a come sono andate le qualificazioni, BBC ha ipotizzato quali squadre avrebbero partecipato ai Mondiali di quest’anno se fossero stati a 64 squadre: Indonesia, Oman, Emirati Arabi Uniti, Danimarca, Italia, Polonia, Honduras, Giamaica, Suriname, Bolivia, Venezuela, Nuova Caledonia, Burkina Faso, Camerun, Gabon e Nigeria.

Ma ci sarebbe il rischio di vedere ai Mondiali squadre molto più deboli di altre, e quindi partite poco equilibrate e competitive. In realtà molti temevano potesse succedere ai Mondiali appena vinti dalla Spagna, ma non è quasi mai stato così. Inoltre i tempi sembrano piuttosto stretti: il passaggio da 32 a 48 squadre fu discusso per la prima volta nel 2016 e approvato nel 2017.

Per come stanno le cose ora è anche abbastanza probabile che anche ai Mondiali del 2030 il presidente della FIFA sarà Infantino. Lo è dal 2016 e sembra intenzionato a ricandidarsi alle elezioni del marzo 2027, con ottime possibilità di essere rieletto, soprattutto grazie al successo calcistico ed economico – pur tra tanti altri problemi – dei Mondiali appena conclusi.

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