Nel caso in cui, eventualmente, alla fine, l’Italia dovesse andare ai Mondiali di calcio, questa sarebbe la maglia

Il 5 novembre Adidas e FIGC, la federazione calcistica italiana, hanno presentato la nuova maglia della Nazionale italiana di calcio. Si chiama “Azzurra” (peraltro uno dei nomi più diffusi in Italia negli ultimi anni) e celebra la vittoria ai Mondiali maschili del 2006. Ha un motivo grafico che ricorda le corone d’alloro (simbolo di «vittoria e trionfo») e sarà usata, scrive la FIGC, «per i prossimi impegni internazionali». Il più importante sarebbero i Mondiali maschili del 2026, per i quali l’Italia deve ancora qualificarsi, e per farlo dovrà quasi certamente passare dagli spareggi (ma la maglia sarà usata già prima ed eventualmente anche se l’Italia non dovesse qualificarsi).

Oltre alla maglia dell’Italia (in vendita da oggi, giovedì 6 novembre), Adidas ha presentato anche le maglie “di casa” (le principali, spesso usate anche in trasferta) di altre 21 squadre nazionali, tra cui quelle di Argentina, Germania, Giappone e Spagna.