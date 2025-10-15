Come funzionano gli spareggi per qualificarsi ai Mondiali di calcio

Con la vittoria ottenuta martedì sera contro Israele, l’Italia maschile di calcio è ormai quasi certa che, per qualificarsi ai prossimi Mondiali, dovrà giocare i playoff a marzo. L’unica circostanza per cui questo potrebbe non accadere è che nelle ultime due partite, in programma a novembre, la Norvegia pareggi o perda contro l’Estonia e poi perda contro l’Italia, che oltre alla Norvegia dovrebbe battere anche la Moldavia: in quel caso l’Italia arriverebbe prima nel girone, e quindi si qualificherebbe direttamente ai Mondiali. È però molto difficile che la Norvegia perda punti contro l’Estonia: fin qui ha vinto 6 partite su 6, segnando 29 gol e subendone solo 3 gol.

Quasi sicuramente quindi la Nazionale dovrà passare dai playoff (di cui si parla anche come di “spareggi”). Era già successo che dovesse giocarli prima delle ultime due edizioni dei Mondiali, ed entrambe le volte era finita male, visto che fu eliminata dalla Svezia ai playoff per i Mondiali del 2018 e dalla Macedonia del Nord a quelli per i Mondiali del 2022. È dal 2014 che l’Italia non gioca i Mondiali, e dal 2006 (quando li vinse) che non vince una partita nella fase a eliminazione diretta in quel torneo.

Agli spareggi partecipano tutte e 12 le seconde classificate dei gironi di qualificazione, più le 4 migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024-2025 che non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni al primo o al secondo posto (e alle quali viene quindi offerta un’ulteriore possibilità per arrivare ai Mondiali). Anche alcune tra le squadre peggio classificate ai gironi di qualificazione avranno quindi qualche possibilità di accedere ai playoff.

La Nations League è un torneo per nazionali creato dalla UEFA per sostituire la maggior parte delle amichevoli, in cui le squadre sono divise in quattro “serie” (e all’interno delle serie in diversi gruppi) con l’obiettivo di rendere più frequenti – e importanti – le partite tra squadre di livello simile. L’Italia per esempio è nella prima delle quattro serie (o “leghe”); San Marino – che ha ancora delle remote possibilità di arrivare ai playoff pur essendo ultima nel suo girone di qualificazione – è invece nella quarta.

I playoff si giocano su due turni, quindi se l’Italia dovesse finirci, per arrivare ai Mondiali dovrebbe vincere una semifinale e una finale. Saranno entrambe su partita secca, senza andata e ritorno, con eventuali supplementari e tiri di rigore in caso di parità. Alla fine dei playoff usciranno le altre quattro squadre qualificate ai Mondiali della prossima estate, le ultime per l’Europa. La cosa buona è che l’Italia sarà testa di serie, perché ha una posizione migliore nel ranking mondiale rispetto a quasi tutte le probabili altre qualificate ai playoff, e quindi in semifinale affronterà un’avversaria meno forte (almeno sulla carta) e giocherà in casa.

Le sedici squadre saranno infatti divise in quattro fasce in base al ranking, e l’Italia sarà quasi certamente nella prima: nelle otto semifinali si affronteranno squadre della prima fascia contro squadre della quarta, e squadre della seconda fascia contro squadre della terza. Nelle quattro finali le vincenti delle semifinali si incroceranno, quindi se vincerà la semifinale l’Italia affronterà poi una squadra o di terza o di seconda fascia. Per decidere chi giocherà in casa la finale ci sarà un sorteggio, quindi l’Italia potrebbe anche giocare fuori casa.

In questo momento (ma mancano le partite di novembre che potrebbero cambiare le cose) in prima fascia ci sono Italia, Turchia, Ucraina e Polonia; in seconda Cechia, Ungheria, Slovacchia e Scozia; in terza Macedonia del Nord, Albania, Bosnia ed Erzegovina e Kosovo; in quarta Galles, Romania, Svezia e Irlanda del Nord. All’Italia quindi potrebbe capitare di affrontare prima Svezia e poi Macedonia del Nord (le due avversarie che la eliminarono dagli ultimi due spareggi), oppure di doversi giocare la finale contro squadre ostiche come l’Ungheria o la Slovacchia.

