LeBron James giocherà con i Philadelphia 76ers
A 41 anni uno dei più forti giocatori di basket della storia ha scelto la quarta squadra di basket della sua carriera in NBA
LeBron James giocherà nei Philadelphia 76ers la sua 24esima stagione di NBA, il campionato nordamericano di basket e il più importante al mondo. James ha 41 anni ed è uno dei cestisti più forti e famosi di sempre.
Fino alla scorsa stagione James giocava nei Los Angeles Lakers. Dopo aver fatto sapere che nonostante l’età non intendeva ritirarsi, quest’estate era rimasto senza squadra. Da settimane era molto attesa la scelta di quella nuova, che probabilmente sarà anche l’ultima. Secondo ESPN ha firmato un contratto biennale.
Nella sua eccezionale carriera in NBA James ha già giocato per tre squadre (i Cleveland Cavaliers, i Miami Heat e i Lakers, appunto), vinto quattro titoli (due a Miami, nel 2012 e nel 2013; uno a Cleveland, nel 2016; e uno a Los Angeles, nel 2020) e stabilito numerosi record. Nella storia dell’NBA nessuno ha fatto più punti di lui.
A maggio, dopo l’eliminazione dei Lakers dai playoff (la fase finale del campionato), molti appassionati e addetti ai lavori avevano iniziato a chiedersi se si sarebbe ritirato, oppure se avrebbe continuato a giocare e con quale squadra, visto che il suo contratto con i Lakers era scaduto. Nel parlare della scelta di andare a giocare per i Philadelphia 76ers James ha detto che credeva di «aver chiuso» dopo l’ultima stagione.
I Philadelphia 76ers non vincono l’NBA dal 1983, ma sembrano già molto competitivi. Oltre a James quest’estate è arrivato in squadra Jaylen Brown, ex giocatore dei Boston Celtics e ormai da tempo uno dei migliori del campionato.
Philadelphia, poi, ha già in squadra altri giocatori molto talentuosi: Tyrese Maxey, il giovanissimo VJ Edgecombe, che ha appena disputato un’ottima prima stagione, e Joel Embiid, che nel 2023 vinse il premio di migliore giocatore della lega. Per colpa di un infortunio al ginocchio e poi di un’appendicite Embiid ha giocato molto poco durante l’ultima stagione con i 76ers. La squadra si è comunque qualificata ai playoff, dov’è stata eliminata ai quarti di finale dai New York Knicks, che hanno poi vinto il campionato.
Su X James ha annunciato così la sua decisione:
Pensavo di aver chiuso quando la stagione era finita. Non ero pronto ad annunciarlo, e sapevo di aver bisogno di un po’ di tempo per decidere davvero, ma ero abbastanza sicuro di aver giocato la mia ultima partita. Sono stato sincero in quell’ultima conferenza stampa, quando ho detto che avevo bisogno di guardarmi dentro e decidere se amavo ancora questo gioco. Lo amo ancora profondamente, e ho ancora molto da dare.
Le ultime settimane sono state davvero speciali. Non mi era mai capitato di non avere assolutamente idea di cosa fare e di potermi prendere del tempo vero e proprio per riflettere. Ho trascorso alcuni mesi incredibili con tutte le persone che amo, cercando di capire tutto questo. Questa è la mia ultima decisione. Non lo faccio per i soldi. Non lo faccio per la famiglia. Per cosa sto davvero giocando, a questo punto?
Voglio ancora fare sacrifici. Voglio ancora lavorare. Voglio ancora lottare ogni giorno. Voglio ancora competere, vincere e avere la possibilità di provare di nuovo quella sensazione di conquistare un altro campionato.
Credo di poter aiutare i Philadelphia 76ers a diventare una squadra da titolo e sono entusiasta di dare nuova energia a una nuova tifoseria e di iniziare ancora una volta questo incredibile viaggio, per l’ultima volta.