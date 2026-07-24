LeBron James giocherà con i Philadelphia 76ers

Caricamento player

LeBron James giocherà nei Philadelphia 76ers la sua 24esima stagione di NBA, il campionato nordamericano di basket e il più importante al mondo. James ha 41 anni ed è uno dei cestisti più forti e famosi di sempre.

Fino alla scorsa stagione James giocava nei Los Angeles Lakers. Dopo aver fatto sapere che nonostante l’età non intendeva ritirarsi, quest’estate era rimasto senza squadra. Da settimane era molto attesa la scelta di quella nuova, che probabilmente sarà anche l’ultima. Secondo ESPN ha firmato un contratto biennale.

Nella sua eccezionale carriera in NBA James ha già giocato per tre squadre (i Cleveland Cavaliers, i Miami Heat e i Lakers, appunto), vinto quattro titoli (due a Miami, nel 2012 e nel 2013; uno a Cleveland, nel 2016; e uno a Los Angeles, nel 2020) e stabilito numerosi record. Nella storia dell’NBA nessuno ha fatto più punti di lui.

A maggio, dopo l’eliminazione dei Lakers dai playoff (la fase finale del campionato), molti appassionati e addetti ai lavori avevano iniziato a chiedersi se si sarebbe ritirato, oppure se avrebbe continuato a giocare e con quale squadra, visto che il suo contratto con i Lakers era scaduto. Nel parlare della scelta di andare a giocare per i Philadelphia 76ers James ha detto che credeva di «aver chiuso» dopo l’ultima stagione.

I Philadelphia 76ers non vincono l’NBA dal 1983, ma sembrano già molto competitivi. Oltre a James quest’estate è arrivato in squadra Jaylen Brown, ex giocatore dei Boston Celtics e ormai da tempo uno dei migliori del campionato.

Philadelphia, poi, ha già in squadra altri giocatori molto talentuosi: Tyrese Maxey, il giovanissimo VJ Edgecombe, che ha appena disputato un’ottima prima stagione, e Joel Embiid, che nel 2023 vinse il premio di migliore giocatore della lega. Per colpa di un infortunio al ginocchio e poi di un’appendicite Embiid ha giocato molto poco durante l’ultima stagione con i 76ers. La squadra si è comunque qualificata ai playoff, dov’è stata eliminata ai quarti di finale dai New York Knicks, che hanno poi vinto il campionato.

Su X James ha annunciato così la sua decisione: