Conegliano ha vinto anche la Champions League di pallavolo, ancora

L’Imoco Volley Conegliano ha vinto la Champions League femminile di pallavolo, battendo nettamente in finale un’altra squadra italiana, Scandicci, per 3 set a 0. Ormai da anni Conegliano è la squadra di pallavolo più forte d’Europa e del mondo: questa è la sua seconda Champions League vinta consecutivamente e la terza dalla stagione 2020/21; ad aprile ha vinto il suo settimo campionato italiano consecutivo e in questa stagione ha vinto 56 partite su 57 giocate.

È anche il quinto titolo vinto da Conegliano nella stagione 2024/2025, su cinque competizione a cui ha partecipato: oltre alla Champions e allo Scudetto ci sono già stati anche Coppa Italia, Supercoppa italiana e Mondiale per club.

In semifinale Conegliano aveva battuto per 3 set a 1 la Vero Volley Milano, la squadra che da qualche anno è diventata la sua rivale più credibile sia in Italia che in Europa, e quella contro cui finisce più volte per giocare nelle fasi decisive delle competizioni: ogni volta però vince Conegliano, o almeno finora è andata sempre così. Per Scandicci invece era la prima volta in una finale di Champions League: in semifinale aveva battuto a sorpresa la squadra turca del Vafibank, di Istanbul (dove peraltro quest’anno si giocavano semifinali e finali di questa Champions League).

