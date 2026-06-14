Lewis Hamilton ha vinto il suo primo Gran Premio con la Ferrari

Caricamento player

Domenica Lewis Hamilton della Ferrari ha vinto il Gran Premio di Barcellona, la settima gara di questo Mondiale di Formula 1. È una vittoria importante: la Ferrari, che è una delle scuderie più prestigiose e vincenti della storia del motorsport, non arrivava al primo posto di un Gran Premio di Formula 1 dal 2024, quando Carlos Sainz vinse la gara di Città del Messico. È anche la prima vittoria con la Ferrari di Hamilton, uno dei piloti più vincenti di sempre (aveva già vinto 105 gare prima di questa, e 7 Mondiali).

La gara è stata notevole anche per il ritiro, a pochissimi giri dalla fine, di Andrea Kimi Antonelli, il 19enne italiano della Mercedes. Antonelli aveva vinto a sorpresa le cinque gare precedenti e si era messo saldamente al primo posto della classifica piloti davanti allo stesso Hamilton e al proprio compagno di squadra, il ben più esperto George Russell.

Con questo ritiro Antonelli, però, non ha fatto nessun punto. Non perderà il suo primo posto in classifica, grazie al grosso vantaggio accumulato nelle ultime settimane. Ma il suo ritiro (e la vittoria di Hamilton, che gli darà 25 punti) potrebbero aver riaperto un Mondiale che finora la Mercedes e il suo giovanissimo pilota avevano dominato.

Antonelli si è ritirato dopo essersi scontrato con lo stesso Russell, che è arrivato secondo, e aver danneggiato l’alettone della propria monoposto. Ma non è ancora chiaro che cosa l’abbia costretto a fermarsi. Poco dopo si è ritirato anche Charles Leclerc, il compagno di Hamilton in Ferrari, che rimarrà quarto nella classifica piloti. Lando Norris della McLaren, il campione in carica, è arrivato terzo.