Le foto della cerimonia d’apertura dei Mondiali

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Giovedì si è svolta la cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio del 2026 allo stadio Azteca di Città del Messico, con le attese esibizioni di J Balvin, uno dei più famosi cantanti di reggaeton al mondo, e di Shakira, che ha composto la canzone ufficiale dei Mondiali di quest’anno (ed è l’autrice della famosissima “Waka Waka”, quella del 2010).

Come capita spesso in queste occasioni, le trovate di marketing un po’ eccentriche non sono mancate: per esempio, prima che Balvin e Shakira iniziassero a suonare sono apparse due persone vestite da labubu, i famosi pupazzetti creati dall’azienda cinese Pop Mart.

Il Messico, uno dei tre paesi ospitanti insieme a Stati Uniti e Canada, ha vinto 2-0 la prima partita contro il Sudafrica, che è stata poco entusiasmante (soprattutto se la si mette a confronto con la sua omologa del 2010, quando il paese ospitante era l’altro). A suo modo però è stata una partita storica, visto che non c’erano mai stati così tanti cartellini rossi (due per il Sudafrica, uno per il Messico) nella partita inaugurale di un Mondiale.

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