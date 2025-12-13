La finale del Mondiale per club femminile di pallavolo si giocherà tra due squadre italiane

La Savino Del Bene Scandicci e la Prosecco DOC Imoco Conegliano hanno vinto entrambe in semifinale al Mondiale per club femminile di pallavolo, qualificandosi per la finale che si giocherà domenica sera (alle 20:30 italiane). Il Mondiale per club è il torneo a cui partecipano le squadre vincitrici (e alcune finaliste) delle principali competizioni continentali per club, e per la prima volta due squadre italiane si affronteranno in finale. È l’ennesima conferma della competitività della pallavolo italiana.

In semifinale Scandicci ha battuto per 3 set a 0 (25-23, 26-24, 25-19) la squadra brasiliana Dentil Praia Clube, qualificandosi per la sua prima finale mondiale. In seguito Conegliano, che ha vinto 3 delle ultime 5 edizioni del Mondiale, ha battuto per 3 set a 1 un’altra squadra brasiliana, l’Osasco (21-25, 25-23, 25-16, 25-16). È stata all’inizio una partita più dura del previsto, perché ha perso il primo set e nel secondo era in svantaggio per 23-21, poi però ha rimontato quel set e vinto il terzo e il quarto in modo abbastanza agevole.

La brasiliana Gabi Guimaraes è stata la miglior marcatrice per Conegliano con 18 punti, mentre per Scandicci l’opposta della Nazionale italiana Kate Antropova ha totalizzato 20 punti. Conegliano e Scandicci sono al momento prima e seconda nella Serie A italiana, e l’anno scorso si erano affrontate in finale di Champions League (aveva vinto Conegliano, la squadra migliore al mondo negli ultimi anni).

