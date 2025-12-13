NewsletterPodcast
La finale del Mondiale per club femminile di pallavolo si giocherà tra due squadre italiane

La squadra dopo la vittoria, San Paolo (Brasile), dal sito della Saviano del Bene Scandicci
La Savino Del Bene Scandicci e la Prosecco DOC Imoco Conegliano hanno vinto entrambe in semifinale al Mondiale per club femminile di pallavolo, qualificandosi per la finale che si giocherà domenica sera (alle 20:30 italiane). Il Mondiale per club è il torneo a cui partecipano le squadre vincitrici (e alcune finaliste) delle principali competizioni continentali per club, e per la prima volta due squadre italiane si affronteranno in finale. È l’ennesima conferma della competitività della pallavolo italiana.

In semifinale Scandicci ha battuto per 3 set a 0 (25-23, 26-24, 25-19) la squadra brasiliana Dentil Praia Clube, qualificandosi per la sua prima finale mondiale. In seguito Conegliano, che ha vinto 3 delle ultime 5 edizioni del Mondiale, ha battuto per 3 set a 1 un’altra squadra brasiliana, l’Osasco (21-25, 25-23, 25-16, 25-16). È stata all’inizio una partita più dura del previsto, perché ha perso il primo set e nel secondo era in svantaggio per 23-21, poi però ha rimontato quel set e vinto il terzo e il quarto in modo abbastanza agevole.

La brasiliana Gabi Guimaraes è stata la miglior marcatrice per Conegliano con 18 punti, mentre per Scandicci l’opposta della Nazionale italiana Kate Antropova ha totalizzato 20 punti. Conegliano e Scandicci sono al momento prima e seconda nella Serie A italiana, e l’anno scorso si erano affrontate in finale di Champions League (aveva vinto Conegliano, la squadra migliore al mondo negli ultimi anni).

– Leggi anche: Un altro Mondiale di pallavolo con l’Italia favorita

