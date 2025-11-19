È in corso uno sciopero di 24 ore dei dipendenti dell’ex ILVA, che hanno occupato lo stabilimento di Genova

Martedì sera, dopo l’incontro sull’ex ILVA tra governo, rappresentanti dell’azienda e sindacati, Fim, Fiom e Uilm hanno indetto 24 ore di sciopero a partire dalla mattina di oggi, mercoledì 19 novembre, con assemblee in tutte le sedi dell’azienda. I lavoratori hanno occupato lo stabilimento di Genova, e hanno avviato un corteo verso la stazione del quartiere di Cornigliano, dove resteranno in presidio contro la cassa integrazione prevista dal governo e il piano per la vendita dell’azienda.

L’ex ILVA è stata a lungo la più grande acciaieria d’Europa. Oggi si chiama Acciaierie d’Italia e attualmente il governo la gestisce in amministrazione straordinaria, ma sta provando a venderla tra le difficoltà legate alla necessità da un lato di dover ridurre l’impatto ambientale dello stabilimento, e dall’altro di tutelare migliaia di posti di lavoro. Al momento ci sono diverse offerte per acquistare l’ex ILVA: secondo il governo la migliore è quella del fondo Bedrock, che però prevede molti licenziamenti.

I sindacati contestano in generale il piano che porterà alla vendita perché prevede, tra le altre cose, un massiccio utilizzo della cassa integrazione in questa fase di “decarbonizzazione”, in cui cioè parte della produzione deve fermarsi e riorganizzarsi per passare a sistemi di produzione dell’acciaio meno inquinanti rispetto a quelli a carbone. Secondo i sindacati il piano attuale per la cassa integrazione non ha alcuna ragione industriale se non essere solo il preludio alla futura chiusura di tutti i siti collegati all’ex ILVA.

Su circa 8mila dipendenti complessivi, ora sono in cassa integrazione 4.500, e il governo ha previsto che saliranno prima a 5.700 e poi a 6mila da gennaio e fino a febbraio. Dopo l’incontro di martedì il governo ha diffuso una nota in cui chiarisce che non ci sarà un’estensione ulteriore della cassa integrazione, ma non ha dato risposte su cosa succederà da marzo. I sindacati hanno chiesto che la procedura venga sospesa.

