L’ONU ha approvato l’invio di una forza internazionale a Gaza

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato lunedì il piano di pace per la Striscia di Gaza proposto da Donald Trump: fra le altre cose include la costituzione e l’invio nel territorio di una “Forza di stabilizzazione internazionale” (nota anche con l’acronimo inglese ISF). Secondo il piano questa forza di sicurezza, che sarà costituita con la collaborazione di Egitto e Israele, dovrebbe mantenere la pace finché Hamas non sarà disarmato e finché Gaza non sarà ricostruita e capace di una qualche forma di governo autonomo. Per ora sono stati definiti pochi dettagli sulla composizione e il funzionamento di questa forza.

La proposta prevede anche il ritiro totale dei soldati israeliani dalla Striscia, una volta che la ISF sarà in grado di controllarla, e l’istituzione di una specie di governo di transizione presieduto da Trump: dovrebbe gestire la sicurezza del territorio, la distribuzione di aiuti umanitari e la ricostruzione. La forza di stabilizzazione dovrebbe occuparsi del disarmo di Hamas e addestrare un corpo di polizia palestinese indipendente (quello che attualmente opera nella Striscia è gestito da Hamas). Il testo della proposta approvata include anche un riferimento alla formazione futura di uno stato palestinese.

Il testo approvato dal Consiglio di sicurezza è la “fase due” della proposta iniziale di Donald Trump, che Israele e Hamas avevano accettato a ottobre, iniziando un cessate il fuoco che ha per lo più tenuto. La prima fase nelle scorse settimane ha portato alla liberazione da parte di Hamas di tutti gli ostaggi ancora vivi e alla riconsegna a Israele dei resti di molti altri ostaggi e soldati morti. Israele in cambio ha liberato centinaia di prigionieri palestinesi.

Dei 15 paesi membri del Consiglio di sicurezza 13 hanno votato a favore, e Cina e Russia si sono astenute.

