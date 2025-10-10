Israele dice che è entrato in vigore il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza

L’esercito israeliano ha detto che alle 12 ora locale (le 11 in Italia) è entrato in vigore il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e ha aggiunto che i soldati israeliani si sono ritirati da alcune zone decise in precedenza. Queste erano le prime due condizioni previste dalla prima fase del piano di pace negoziato dagli Stati Uniti e approvato mercoledì notte da Israele e Hamas.

Il cessate il fuoco dovrebbe anche consentire l’entrata nella Striscia di circa 600 camion al giorno carichi di cibo e beni di prima necessità, che finora erano stati bloccati da Israele.

Le fasi successive del piano dovrebbero portare a un ulteriore ritiro dei militari israeliani, fino a mantenere una “zona cuscinetto” lungo il confine della Striscia; entro 72 ore dovrebbe anche avvenire lo scambio degli ostaggi che si trovano ancora nella Striscia di Gaza con diversi prigionieri palestinesi detenuti da Israele.

In questa categoria rientrano sia persone condannate anche molti anni fa, di solito per reati legati al terrorismo, sia persone in “detenzione amministrativa”, cioè sospettate di un crimine dalle autorità israeliane ma detenute arbitrariamente senza accuse formali e senza processo. Secondo l’accordo proposto da Trump la settimana scorsa, dovrebbero essere liberate 250 persone condannate all’ergastolo e 1.700 persone palestinesi detenute a partire dal 7 ottobre del 2023, comprese tutte le donne e i bambini arrestati.

(In aggiornamento)

– Leggi anche: Come si è arrivati all’accordo su Gaza