Negli Stati Uniti i Democratici hanno vinto molte delle elezioni locali del 4 novembre

Martedì negli Stati Uniti si sono tenute le prime elezioni importanti dopo le presidenziali di un anno fa, vinte da Donald Trump. Si votava per i governatori di Virginia e New Jersey, per vari sindaci fra cui quello di New York e per molti referendum su leggi statali o locali: sono state vinte in gran parte dal Partito Democratico.

A New York ha vinto come previsto Zohran Mamdani, un candidato giovane e con idee molto di sinistra: dopo una campagna brillante e molto raccontata ora dovrà riuscire a gestire tutte le difficoltà dell’enorme amministrazione newyorkese.

In New Jersey e Virginia hanno vinto le candidate governatrici Democratiche, rispettivamente con il 57 e il 56 per cento: è un miglioramento di qualche punto rispetto alle elezioni presidenziali del 2024, quando la Democratica Kamala Harris aveva preso in entrambi i casi il 52 per cento. In New Jersey, stato del nord-est confinante con New York, ha vinto Mikie Sherrill, in Virginia è stata eletta Abigail Spanberger, che succederà al governatore Repubblicano Glenn Youngkin. Dagli anni Settanta la Virginia ha sempre eletto un candidato del partito opposto a quello del presidente in carica.

In California inoltre è stata approvata con un referendum confermativo una legge che modifica i confini delle circoscrizioni elettorali per la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, in modo da creare più collegi a maggioranza Democratica. Il 64,5 per cento degli elettori ha votato a favore della modifica, il 35,5 contro. La legge era stata proposta dal governatore Gavin Newsom ed è una risposta diretta a una modifica analoga fatta dal Texas, dove però la nuova definizione dei collegi elettorali è pensata per favorire i Repubblicani.