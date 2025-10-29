Francis Ford Coppola venderà i suoi orologi per pagare i debiti di “Megalopolis”

Il prossimo 6 dicembre la casa d’aste inglese Phillips metterà in vendita 7 orologi di lusso di proprietà di Francis Ford Coppola, uno dei registi americani più influenti di sempre. Coppola ha organizzato l’asta per pagare almeno in parte i grossi debiti causati da Megalopolis, un film che aveva in mente da decenni ma che era riuscito a realizzare soltanto nel 2024, con uno degli autofinanziamenti più sorprendenti e audaci della storia del cinema.

I 120 milioni di dollari di budget li aveva infatti investiti lui stesso, ma alla fine il film non aveva generato il richiamo di pubblico sperato, la critica l’aveva più che altro stroncato e aveva incassato poco più di 14 milioni di dollari in tutto il mondo: poco più del 10 per cento della cifra inizialmente investita. «Ho bisogno di soldi per tenere la nave a galla», ha detto Coppola al New York Times parlando dei motivi che l’hanno portato a organizzare l’asta.

Tra gli orologi in vendita ce n’è anche uno progettato dallo stesso Coppola e realizzato da F.P. Journe, una prestigiosa orologeria svizzera. Si chiama F.P. Journe FFC (le iniziali di Coppola), ha un quadrante cosiddetto scheletrato (cioè che lascia visibili gli ingranaggi) ed è distinguibile per il fatto che la lancetta è sostituita da una mano in titanio ispirata a una protesi del medico francese Ambroise Paré, considerato il fondatore della chirurgia moderna. Da solo vale più di un milione di dollari.

Ne sono stati realizzati pochi esemplari: nel 2021 un prototipo fu venduto per quasi 5 milioni di dollari all’Only Watch, un’asta di beneficenza biennale che si tiene a Ginevra e che è sponsorizzata dal principe Alberto II di Monaco.

Paul Boutros, vicepresidente di Phillips, ha detto all’Hollywood Reporter che anche se il prezzo di partenza dell’F.P. Journe FFC sarà di un milione di dollari, è probabile che alla fine sarà venduto a una cifra decisamente superiore. A sostegno di questa previsione, Boutros ha ricordato il caso del Rolex Cosmograph Daytona del 1968 appartenuto all’attore statunitense Paul Newman, che nel 2017 fu venduto per più di 17 milioni di dollari (anche allora, il prezzo iniziale era di un milione).

Gli altri orologi in vendita sono due Patek Philippe, valutati rispettivamente tra 6 e 12mila dollari e tra 15 e 30mila dollari; un Blancpain Minute Repeater (tra 15 e 30mila dollari), un IWC Chronograph (tra 3 e 6mila dollari), un altro modello di F.P, Journe (tra 120 e 140mila dollari) e un Breguet Classique tra (4 e 6mila dollari).

Coppola ha detto di aver conservato per sé un prezioso Audemars Piguet, destinato al pronipote, e di essere passato a un orologio «molto più plebeo», almeno per i suoi standard: un Apple Watch.

