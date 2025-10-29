Il nuovo numero di Cose spiegate bene, sulle parole

La lingua, come la usiamo e come sta cambiando, è un argomento che al Post trattiamo spesso, ed è anche per questo che abbiamo pensato di dedicare alle parole un numero di COSE Spiegate bene, la rivista che con ogni numero racconta e spiega – bene, per l’appunto, o almeno ci proviamo – singoli argomenti. Questo nuovo numero si intitola Sono solo parole e uscirà in libreria il 12 novembre, ma abbonate e abbonati possono acquistarlo sul sito del Post già da oggi e riceverlo a casa (o dove vogliono).

Le parole – pronunciate ma soprattutto scritte – ci circondano più che mai: scorrono costantemente sugli schermi dei nostri telefoni mentre leggiamo, scriviamo, ascoltiamo messaggi. Della lingua ci sentiamo tutti un po’ esperti, forse per gli anni passati a studiarla a scuola, ma ci sono molte cose da sapere sulle parole e sulle lingue che possono ancora sorprenderci: la lingua delle intelligenze artificiali, l’esperanto (sapete che fine ha fatto?), le lingue inventate nella letteratura e nel cinema, o quella – non meno artificiale, in fondo – usata nei tribunali e nelle sentenze. Parliamo anche di parole ed espressioni che usiamo spesso, a volte a sproposito, come “panta rei”, “cringe”, “movida”; e del tanto discusso schwa.

Sono solo parole è il sedicesimo numero di COSE Spiegate bene e arriva dopo quelli dedicati a editoria, questioni di genere, droghe, giustizia, geografia, teatro, giornali, Natale, Olimpiadi, politica degli Stati Uniti, Italia del Novecento, cibo, oggetti, corpo umano e musica. Anche questo numero di COSE è stato disegnato dallo studio Tomo Tomo e pubblicato in collaborazione con l’editore Iperborea. Le illustrazioni sono di Gianluca Cannizzo, e gli autori e le autrici ospiti con i loro racconti e riflessioni sono Stefano Bartezzaghi, Marco Cassini, Chiara Galeazzi e Ilaria Padovan. Nicola Sofri ha curato e coordinato la pubblicazione, e le persone della redazione hanno lavorato a tutto il resto, tra testi inediti e articoli elaborati dal Post.

Per ricevere a casa COSE Spiegate bene – Sono solo parole nelle due settimane prima dell'uscita in libreria (con spedizione gratuita) occorre un abbonamento al Post e accedere a questa pagina dello shop.

Alcune delle pagine di COSE Spiegate bene – Sono solo parole

