Cosa ci si aspetta dall’incontro fra Trump e Zelensky

Venerdì pomeriggio (sera in Italia) il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà quello statunitense Donald Trump a Washington. Ci si aspetta che Zelensky provi a convincere Trump ad aumentare il sostegno militare all’Ucraina, in particolare tramite l’invio di missili Tomahawk. Questi permetterebbero di colpire in profondità il territorio russo, e la Russia ha minacciato ripercussioni se verranno forniti all’Ucraina. Se Trump dovesse approvarne l’invio sarebbe quindi un messaggio di chiara contrapposizione al presidente russo Vladimir Putin.

Trump è sempre stato molto vicino a Putin, ma negli ultimi mesi ha dato segnali di frustrazione verso i suoi sistematici tentativi di prendere tempo e ostacolare le iniziative diplomatiche fra Russia e Ucraina. Trump e la sua amministrazione hanno fatto anche varie dichiarazioni di sostegno all’Ucraina, che sembrano indicare una propensione a fornire più armi, ma non ha fatto capire chiaramente se gli Stati Uniti invieranno i Tomahawk. Sia Trump sia il suo predecessore Joe Biden sostengono o hanno sostenuto militarmente l’Ucraina con armi di vario tipo, tra cui i missili ATACMS, che però hanno un raggio d’azione molto più ridotto rispetto ai Tomahawk.

Giovedì Trump ha parlato al telefono con Putin per quasi due ore e mezza. Alla fine della conversazione ha detto che i due si incontreranno in Ungheria per discutere della fine della guerra (non è stato detto quando). È stata un’apertura inaspettata verso Putin, vista la tendenza delle ultime settimane, e un segnale preoccupante per Zelensky: Trump ha dimostrato essere facilmente influenzabile dal presidente russo (e in generale dal suo interlocutore del momento).

È difficile fare previsioni su come andrà l’incontro di venerdì tra Trump e Zelensky. I due si sono già incontrati due volte alla Casa Bianca: la prima, a febbraio, finì disastrosamente, con il presidente ucraino che venne umiliato e attaccato verbalmente da Trump e dal vicepresidente JD Vance. La seconda volta andò molto meglio: la riunione venne organizzata in fretta e furia ad agosto, pochi giorni dopo un incontro fra Trump e Putin in Alaska. Zelensky era accompagnato da una serie di leader europei, che erano lì sia per avvicinare il presidente statunitense alle loro posizioni sull’Ucraina, sia per proteggere Zelensky da eventuali reazioni negative di Trump ed evitare altre litigate.