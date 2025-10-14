Gli Stati Uniti hanno attaccato una quinta barca accusata di trasportare droga al largo del Venezuela, uccidendo sei persone

Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti hanno colpito un’altra imbarcazione al largo delle coste del Venezuela, e che sei persone a bordo sono state uccise. Quello di martedì è il quinto attacco degli Stati Uniti contro imbarcazioni sospettate di trasportare droghe illegali che viaggiavano in acque internazionali vicino al Venezuela, dopo i tre di settembre e il più recente, a inizio ottobre.

È ormai qualche tempo che Trump accusa il Venezuela di non fare abbastanza contro il narcotraffico. In risposta, il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha accusato gli Stati Uniti di voler provocare un incidente con le forze di sicurezza venezuelane, in modo da giustificare l’occupazione del Venezuela e rovesciare il suo governo.

Quelle degli Stati Uniti sono operazioni militari molto inusuali e ritenute illegali da buona parte degli esperti. Finora tra l’altro l’amministrazione Trump non ha mai fornito alcuna prova del fatto che le barche attaccate trasportassero droga, né del fatto che le persone uccise – almeno 27 – fossero coinvolte in operazioni illecite.