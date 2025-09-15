NewsletterPodcast
Gli Stati Uniti hanno sparato contro un’altra imbarcazione partita dal Venezuela e sospettata di trasportare droga: 3 persone sono state uccise

L'imbarcazione colpita dagli Stati Uniti, in un video diffuso da Donald Trump su Truth
Lunedì l’esercito degli Stati Uniti ha sparato contro un’imbarcazione partita dal Venezuela e sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga. È il secondo attacco di questo tipo, dopo quello dello scorso 2 settembre in cui erano state uccise 11 persone.

Il presidente Donald Trump ha detto che nell’operazione di lunedì sono state uccise 3 persone, definendole «narcoterroristi», e ha pubblicato su Truth un video dell’attacco, in cui alla fine si vede l’imbarcazione in fiamme.

Da tempo Trump accusa il Venezuela di non fare abbastanza contro il narcotraffico. A fine agosto aveva inviato diverse navi da guerra nel mar dei Caraibi, dicendo che sarebbero servite a contrastare il traffico di stupefacenti provenienti dal Venezuela, e in particolare il fentanyl, uno degli oppioidi più potenti in circolazione. Il Venezuela è un paese di passaggio nel traffico di cocaina, ma non ci sono indicazioni di produzione di fentanyl nel suo territorio.

