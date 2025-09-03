Gli Stati Uniti hanno sparato contro un’imbarcazione partita dal Venezuela e sospettata di trasportare droga: 11 persone sono state uccise

Una nave militare degli Stati Uniti ha sparato contro un’imbarcazione partita dal Venezuela e sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che nell’attacco sono state uccise 11 persone, sospettate di far parte del gruppo criminale venezuelano Tren de Aragua, il più potente nel paese, attivo principalmente nel traffico di droga e nella tratta di esseri umani.

Negli ultimi giorni il presidente Trump aveva inviato diverse navi da guerra nel mar dei Caraibi, dicendo che sarebbero servite a contrastare il traffico di stupefacenti provenienti dal Venezuela. Il governo autoritario del paese, guidato da Nicolás Maduro, aveva reagito mobilitando a sua volta delle navi da guerra e inviando lungo le coste migliaia di soldati e membri della milizia popolare del paese, cioè truppe composte da civili volontari e riservisti posti sotto il comando dell’esercito. Trump ha anche pubblicato sul suo social Truth un video dell’attacco, in cui alla fine si vede l’imbarcazione in fiamme. Non si sa se dopo sia affondata.

