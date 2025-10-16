Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che incontrerà il presidente russo Vladimir Putin a Budapest, in Ungheria

Giovedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che incontrerà Vladimir Putin a Budapest, in Ungheria, per provare a mettere fine alla guerra in Ucraina. Non ha specificato quando avverrà l’incontro. Trump lo ha scritto sul suo social Truth dopo aver fatto sapere che era in corso una chiamata tra lui e Putin, alla vigilia dell’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky fissato per domani a Washington. Ha aggiunto che la chiamata è stata «buona e produttiva» e che rappresentanti di entrambi i paesi si incontreranno già la prossima settimana. Tra loro ci sarà il segretario di Stato Marco Rubio.

Domani Trump e Zelensky dovrebbero parlare della possibilità che gli Stati Uniti inviino all’Ucraina armi in grado di colpire obiettivi in Russia molto lontani dal confine. È una questione centrale: aumenterebbe molto le capacità di attacco dell’Ucraina ma sarebbe un grosso problema per la Russia, e Putin ha già detto che rischierebbe di incrinare i rapporti con gli Stati Uniti. Negli ultimi tempi però Trump si era mostrato sempre più scocciato dalle posizioni massimaliste di Putin e dalla sua reticenza a trattare seriamente.

Putin e Trump si erano incontrati l’ultima volta ad agosto in Alaska, pochi giorni prima dell’ultimo incontro tra Trump e Zelensky alla Casa Bianca, che si erano poi incontrati di nuovo a settembre a New York durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite.