Zelensky ha detto che venerdì andrà negli Stati Uniti per incontrare Trump

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che venerdì si incontrerà con quello statunitense Donald Trump a Washington, negli Stati Uniti. L’incontro è stato confermato anche da alcuni funzionari della Casa Bianca. Zelensky ha detto di aspettarsi che parleranno anche delle «capacità a lungo raggio» dell’Ucraina di difendersi dalla Russia: è un riferimento alla possibilità, anticipata anche da Trump, che gli Stati Uniti inviino all’Ucraina i missili da crociera a lungo raggio Tomahawk.

Sono armi che permetterebbero all’Ucraina di attaccare territori russi molto lontani dal confine: il presidente russo Vladimir Putin ha già detto che il loro invio sarebbe considerato molto negativamente dalla Russia e peggiorerebbe i rapporti diplomatici con gli Stati Uniti. Negli ultimi tempi Trump si è mostrato molto seccato con Putin, che sta continuando a ostacolare le trattative sulla fine della guerra in Ucraina (che Trump invece aveva promesso spesso di far finire rapidamente).

L’ultimo incontro fra Trump e Zelensky era stato a settembre a New York durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, mentre l’ultimo alla Casa Bianca (come si prevede che sarà anche quello di venerdì) era stato ad agosto, pochi giorni dopo l’incontro fra Trump e Putin in Alaska. In quell’occasione Zelensky era accompagnato da numerosi leader europei, anche per evitare che Trump aggredisse e umiliasse il presidente ucraino come aveva fatto nel loro disastroso incontro alla Casa Bianca di febbraio.

