LeBron James ha deciso qualcosa

Lunedì LeBron James, uno dei migliori giocatori di basket di sempre, ha annunciato che martedì alle 18 (ora italiana) prenderà «la decisione definitiva» («the decision of all decisions»). Dall’annuncio, fatto con un brevissimo video su tutti i suoi profili social, hanno cominciato a girare alcune ipotesi sul contenuto della decisione: la principale, logicamente, riguarda un suo possibile ritiro alla fine della stagione 2025-2026.

James ha infatti quasi 41 anni e sta per cominciare con i Los Angeles Lakers la sua ventitreesima stagione in NBA, il principale campionato di basket nordamericano: nessuno prima di lui, che esordì molto giovane, aveva mai giocato così tanto. L’ha fatto talmente a lungo da riuscire a giocare con suo figlio. Da quando ha pubblicato il video, scrive ESPN, i prezzi dei biglietti per le partite dei Lakers sono aumentati in modo spropositato: per l’ultima partita in casa di stagione regolare, quella del 12 aprile del 2026 contro gli Utah Jazz, il prezzo minimo è passato da 70 euro a quasi 500 euro.

Non è detto, comunque, che «la decisione» sarà sul ritiro. Alcuni media e commentatori hanno ipotizzato che potrebbe essere solo una trovata pubblicitaria attorno alla quale vuole creare grandi aspettative. Il 7 e l’8 ottobre ci sono per esempio gli Amazon Prime Day (giorni di grandi sconti sul principale sito di e-commerce al mondo), e Amazon è un’azienda che James ha sponsorizzato varie volte.

Martedì 7 ottobre è inoltre il National Taco day, la giornata nazionale del taco, un noto street food di origine messicana. Già in passato James aveva pubblicato diversi contenuti social in cui faceva vedere di mangiare i taco al martedì (il cosiddetto Taco Tuesday) e aveva fatto alcune pubblicità per la nota catena Taco Bell.

James finora ha vinto quattro titoli con tre squadre diverse (due con i Miami Heat e uno con i Cleveland Cavaliers e i Los Angeles Lakers), ed è già diventato da qualche anno il giocatore ad aver segnato più punti nella storia dell’NBA. Nella scorsa stagione, pur mostrando di sentire un po’ l’età, ha totalizzato 24,4 punti, 8,2 assist e 7,8 rimbalzi di media, statistiche notevoli anche per un cestista che non ha 40 anni.

Nel video ha definito quella che prenderà martedì anche «la seconda decisione», in riferimento alla prima, molto attesa e discussa, che prese nel 2010. In quel caso annunciò su ESPN che avrebbe lasciato i Cleveland Cavaliers per andare a giocare ai Miami Heat (sarebbe poi tornato a Cleveland, dove nel 2016 vinse il primo e unico campionato nella storia della squadra). «Porterò il mio talento a South Beach e giocherò per i Miami Heat», disse quel giorno, in un set (un campo da basket) simile a quello in cui ha annunciato la «seconda decisione» (che come detto sarà comunicata alle 18).