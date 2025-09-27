L’Italia è in finale ai Mondiali maschili di pallavolo

La Nazionale italiana ha battuto per 3-0 (25-21, 25-22, 25-23) la Polonia ai Mondiali di pallavolo maschili che si stanno giocando nelle Filippine, raggiungendo così la finale. Molti avevano definito Italia-Polonia la “finale anticipata” del torneo, visto che secondo il ranking Polonia e Italia sono le due migliori nazionali maschili: l’Italia campione in carica però è stata costante in tutti i fondamentali, ed è riuscita a imporsi sulla Nazionale polacca con un risultato netto.

L’altra finalista è la Bulgaria allenata da Gianlorenzo Blengini, ex coach della Nazionale italiana, che ha battuto la Repubblica Ceca per 3-1. Per la Bulgaria sarà la prima finale di un Mondiale in 55 anni, dopo quella persa nel 1970 contro l’allora Germania Est.

La semifinale è stata molto equilibrata. All’inizio del primo set la Polonia ha fatto la differenza a muro e in attacco, mentre l’Italia è riuscita a emergere soprattutto nella seconda parte. Nel secondo l’Italia ha giocato bene in tutti i fondamentali, ma in particolare in difesa e al servizio, con quattro battute vincenti, compresa quella con cui Francesco Sani – una riserva nota per le sue battute efficaci – ha chiuso il set. Il terzo invece è cominciato un po’ in salita per l’Italia, che la Polonia ha messo in difficoltà fin da subito: la Nazionale di Ferdinando De Giorgi è poi riuscita a rimontare e a vincerlo imponendosi di nuovo a muro, in battuta e in attacco.

Il miglior realizzatore della partita per l’Italia è stato l’opposto Yuri Romanò, con 15 punti, seguito dallo schiacciatore Alessandro Michieletto con 12.

La finale Italia-Bulgaria sarà domenica 28 settembre alle 12:30 italiane, mentre la partita per il terzo-quarto posto sempre domenica alle 8:30.

Italia e Polonia sono tra le nazionali che hanno vinto più volte i Mondiali maschili: quattro la Nazionale italiana (nel 1990, 1994, 1998 e 2022) e tre quella polacca (nel 1974, 2014 e 2018). Negli ultimi anni si erano già affrontate in finale ai Mondiali del 2022 in Polonia, vinti dall’Italia, agli Europei dell’anno successivo, giocati in Italia e vinti dalla Polonia, e poi nella Nations League di quest’anno, vinta di nuovo dalla Polonia.

