L’Italia è stata battuta dalla Polonia nella finale degli Europei di pallavolo maschili

La Nazionale maschile di pallavolo è stata battuta per tre set a zero dalla Polonia nella finale degli Europei, giocata sabato sera al PalaEur di Roma. La Polonia è quindi campione d’Europa per la seconda volta nella sua storia, quattordici anni dopo la prima, e ha tolto il titolo proprio all’Italia, che lo aveva vinto nell’ultima edizione, disputata nel 2021. Era peraltro la rivincita della finale dei Mondiali dello scorso anno, che l’Italia aveva vinto in casa della Polonia. Questa volta, a Roma, la Polonia ha vinto tre set di fila con i punteggi di 25-20, 25-21 e 25-23.