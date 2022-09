La Nazionale maschile di pallavolo è campione del mondo per la quarta volta nella sua storia, 24 anni dopo l’ultima. Nella finale giocata domenica sera a Katowice ha battuto in rimonta 3-1 la Polonia, la nazionale campione in carica da sette anni, che insieme al Brasile si era spartita le ultime cinque edizioni dei Campionati mondiali.

Nella finale di Katowice l’Italia allenata dall’ex palleggiatore Ferdinando De Giorgi ha perso il primo set 25-22. Nel secondo, proprio quando sembrava che la Polonia, spinta dal pubblico del palazzetto, interamente dalla sua parte, potesse continuare ad allungare il vantaggio, ha saputo reagire finendo per vincerlo 25-21.

Il terzo set si è chiuso con uno scarto ancora maggiore, 25-18, mentre nel set decisivo la vittoria è arrivata con un altrettanto netto 25-20.

Con la nomina di De Giorgi dopo le deludenti Olimpiadi di Tokyo, la Nazionale aveva cominciato un processo di rinnovamento dettato da un inevitabile ricambio generazionale, visti i ritiri, prossimi o già avvenuti, di membri esperti e influenti come Osmany Juantorena, Massimo Colaci e Ivan Zaytsev. Al loro posto si è affermata velocemente una nuova generazione di giocatori di altissimo livello: dal capitano Simone Giannelli ai vari Yuri Romanò, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, tutti decisivi nelle vittorie ottenute in questo Mondiale, come già un anno fa agli Europei.