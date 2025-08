La Polonia maschile di pallavolo ha vinto la Volleyball Nations League, battendo l’Italia

La nazionale polacca maschile di pallavolo ha battuto l’Italia nella finale di Volley Nations League (VNL) che si è giocata domenica, vincendo per 3 set a 0 (25-22, 25-19, 25-14). La VNL è la competizione più importante per quanto riguarda la pallavolo, alla quale partecipano le 18 nazionali migliori del mondo: esiste dal 2018 e si svolge ogni anno. La finale si è giocata a Ningbo, una città della Cina orientale: è iniziata alle 13, ora italiana.

La Polonia è la nazionale più forte nel ranking mondiale, e l’Italia è la seconda: è stata sempre in vantaggio durante la finale, e ha vinto piuttosto agilmente. L’Italia era arrivata in finale per la prima volta, dopo aver battuto in semifinale la Slovenia sabato 2 agosto. La settimana scorsa la nazionale femminile di pallavolo aveva vinto la Nations League, battendo per 3 set a 1 il Brasile.