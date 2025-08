L’Italia maschile di pallavolo è in finale di Nations League per la prima volta

La Nazionale italiana di pallavolo maschile ha battuto per 3-1 la Slovenia nella semifinale della Volleyball Nations League (VNL) che si è giocata sabato, qualificandosi cosi per la finale che si giocherà domenica alle 13 ora italiana. La VNL è uno dei tornei di pallavolo più importanti, in cui si affrontano le 18 migliori nazionali al mondo: esiste dal 2018 ed è la prima volta che l’Italia maschile arriva in finale. Domenica scorsa l’Italia aveva vinto il torneo femminile battendo per 3-1 il Brasile. In finale la Nazionale maschile affronterà la vincitrice di Brasile-Polonia, in programma sempre oggi alle 13.

Le partite si giocano a Ningbo, in Cina, e Italia-Slovenia è stata molto equilibrata fin dal primo set, vinto dall’Italia per 25-22. Il secondo è stato dominato dalla Slovenia, che ai quarti di finale aveva battuto a sorpresa per 3-1 la Francia, vincitrice delle Olimpiadi di Parigi 2024 e campione in carica della VNL, che lo ha chiuso a sua volta per 25-22 sbagliando pochissimo e mettendo in difficoltà l’Italia soprattutto a muro. Il terzo e il quarto set sono stati vinti per 25-21 e 25-18 dall’Italia, che è seconda nel ranking mondiale dietro alla Polonia.