Re Carlo ce l’ha messa tutta per ingraziarsi Trump

Mercoledì nel Regno Unito il presidente statunitense Donald Trump è stato ricevuto da re Carlo III al castello di Windsor, in una visita molto sfarzosa che era stata pensata in moltissimi suoi aspetti per ingraziarselo e preparare il terreno per il suo incontro di oggi con il primo ministro Keir Starmer, iniziato da poco nella sua residenza di campagna, in cui i due dovrebbero discutere di nuovo dei rapporti commerciali fra i loro paesi.

È la prima volta che un presidente degli Stati Uniti è invitato per una seconda visita di Stato nel Regno Unito (la prima di Trump era stata nel 2019, durante il suo primo mandato, con la regina Elisabetta II). Trump tra l’altro è stato invitato direttamente da Starmer durante una sua visita alla Casa Bianca dello scorso febbraio, in un momento molto concitato in cui vari leader europei stavano provando a convincere il presidente statunitense a continuare a sostenere l’Ucraina: anche per questo la visita era stata interpretata come un modo per lusingare il presidente statunitense.

Anche grazie alla collaborazione di Carlo III, fra i tanti leader che negli ultimi mesi hanno cercato di mantenere un buon rapporto con Trump e di convincerlo a diminuire i suoi alti dazi, Starmer è uno di quelli che ci è riuscito meglio. Il Regno Unito ha ottenuto un accordo commerciale per certi versi migliore di quello dell’Unione Europea: l’ha fatto assecondandolo in quasi tutto, presentandosi come sempre disponibile e non esprimendo pubblicamente il dissenso nei suoi confronti, ma anche facendolo più semplicemente sentire speciale, come in questi giorni.

Mercoledì Carlo III e la sua famiglia hanno accolto Donald e Melania Trump al castello di Windsor, una delle più importanti residenze della famiglia reale britannica, in una situazione piuttosto unica. Per il loro arrivo era stata organizzata una delle più elaborate parate militari mai organizzate per un capo di Stato in visita e per la sera era stata preparata una cena sontuosa con moltissimi imprenditori e leader dell’economia statunitense.

L’accoglienza dei coniugi Trump è iniziata con una processione di carrozze attraverso i terreni di Winsdor, fiancheggiata da membri dell’esercito britannico e tre bande militari. Una volta arrivati, Trump è stato accolto dalla guardia d’onore e da tre importanti reggimenti dell’esercito britannico che portavano ciascuno i loro colori di Stato, grandi bandiere cerimoniali con i simboli di ciascun reggimento: il Regno Unito aveva detto che era la prima volta che in una visita di Stato venivano esposti tutti e tre, al posto che solo uno. Prima del pranzo si è anche svolta una parata militare per cui erano stati mobilitati circa 1.300 militari e 120 cavalli. Nel pomeriggio i coniugi Trump hanno visitato il castello e sono stati raggiunti da Starmer per assistere a uno spettacolo musicale.

Alla fine era previsto un sorvolo congiunto di jet militari statunitensi F-35 e delle Red Arrows della Royal Air Force britannica, ma alla fine queste ultime sono state le uniche a volare a causa del maltempo. Se fosse avvenuto sarebbe stato il primo nella storia fra Stati Uniti e Regno Unito, ma è stato comunque notevole dato che di solito la Royal Air Force non viene mobilitata per le visite di Stato.

Fra le 160 persone presenti alla cena, in cui sia Trump che Carlo III hanno tenuto dei discorsi in cui si sono fatti dei grandi complimenti a vicenda, c’erano un po’ tutti quelli che contavano: Starmer era seduto vicino all’amministratore delegato di Blackstone, Stephen Schwarzman, e a pochi posti di distanza dall’amministratore delegato della Bank of America, Brian Moynihan. Fra gli altri, c’erano anche il CEO di OpenAI, Sam Altman, seduto accanto a Kemi Badenoch, leader del Partito Conservatore britannico, l’amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, e quello di Apple, Tim Cook, i cui rapporti con Trump non sono dei migliori e che era seduto accanto a Tiffany Trump, una delle figlie del presidente.

Alla cena era presente anche Rupert Murdoch, ricchissimo e influentissimo editore i cui rapporti con Trump al momento sono problematici per via della pubblicazione da parte di uno dei suoi giornali, il Wall Street Journal, di un biglietto d’auguri volgare che Trump avrebbe inviato a Jeffrey Epstein, il finanziere che nel 2019 si suicidò in prigione a New York, dove era detenuto con l’accusa di aver sfruttato sessualmente decine di ragazze minorenni. Per quell’articolo Trump ha denunciato Murdoch e i giornalisti che l’hanno scritto. Martedì sera, prima dell’arrivo di Trump, il gruppo di attivisti Led By Donkeys avevano proiettato su una delle torri del castello proprio una foto di Trump ed Epstein.

– Leggi anche: Le immagini di Donald Trump insieme a Jeffrey Epstein, proiettate sull’esterno del castello di Windsor